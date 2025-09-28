Un cirujano cardíaco, sobre la sanidad pública en España: "Las listas de espera se están volviendo insoportables"

Según el informe de Numbeo, España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Más específicamente en la décima posición con una calificación de 77,3.

Es decir, es un sistema con muy buenos profesionales y cuya atención suele generar bastante satisfacción entre sus pacientes. Sin embargo, si hay un pero grande que se suele señalar es en relación a las largas listas de espera.

Así, ha sido un cirujano cardíaco el encargado de señalar este gran problema en el sistema sanitario y cómo está acabando tanto con la paciencia de los pacientes como de su nivel de satisfacción.

Problema en la Sanidad

España cuenta con un sistema sanitario público que ha sido referente en muchos aspectos, reconocido por su cobertura universal y calidad asistencial. Sin embargo, en los últimos años se ha enfrentado a crecientes tensiones que amenazan su eficiencia.

Uno de los problemas más visibles son las listas de espera, que se han incrementado de manera alarmante. Pacientes esperan meses, e incluso años, para recibir consultas, pruebas o intervenciones, afectando la experiencia y la salud de millones.

Esta situación genera un efecto dominó: quienes pueden recurren a seguros privados, mientras que el sistema público se sobrecarga y los profesionales sanitarios sufren estrés y agotamiento. La combinación de estos factores pone en riesgo la sostenibilidad del modelo.

De ese modo, en el podcast La Pura Verdad, un cirujano cardíaco español no dudó en ser crítico con los grandes problemas que presenta el sistema sanitario público español.

"Nosotros tenemos una sanidad pública que es una maravilla, pero en los últimos años estamos perdiendo calidad", apuntó. "Las listas de espera están aumentando de una manera insoportable; los tiempos, la atención y la humanización se resienten".

El cirujano cardíaco fue claro al respecto: "Somos buenos, pero ojo: lo bueno también se puede destruir, ¿no? Y yo sí que veo una erosión, un ataque a la sanidad pública, y no tengo muy claro si estamos sabiendo protegernos de eso".

De hecho, no dudó en plantear una comparativa del sistema español con uno que suele generar bastante crítica y controversial: el norteamericano.

"Ojo, porque el modelo hacia el que estamos yendo se parece un poco al de Estados Unidos", señaló. "En Madrid, entre el 30% y el 40% de la población ya tiene un seguro privado porque la sanidad pública no está ofreciendo toda la calidad necesaria. A veces pides una cita y se vuelve insoportable".

Asimismo, el profesional sanitario decidió contar el ejemplo de su propia madre y cómo el retraso en las listas de espera es tan grande que tiene como consecuencia una ineficacia del sistema.

"Por ejemplo, esta misma mañana mi madre tenía cita con el fisioterapeuta", indicó el cirujano. Se la habían dado hace cuatro meses y, claro, para cuando llegó la fecha ya se le había curado...o cronificado. Ayer lo comentaba con ella y le dije: "Bueno, pues cuéntale que te duele otra cosa. Pero es que eso no es así".