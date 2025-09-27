Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Los propietarios tienen pánico a que los inquilinos les destrocen el piso"

La crisis de la vivienda en España es compleja y tiene consecuencias tanto para los inquilinos como para los propietarios. Según Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, miles de contratos firmados hace cinco años vencen en este 2025 y, advierte, se puede desencadenar una ola de inquiokupación.

El portal inmobiliario Idealista, a su vez, explica que en 2019 entró en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos, que modificó el plazo de duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años. Por lo tanto, a finales de año el arrendador y el arrendatario deben renegociar los contratos firmados en 2020.

En este sentido, Gutiérrez advierte de que en este nuevo contexto "los propietarios tienen pánico y miedo a que les destrocen el piso, a que les dejen de pagar y que no los puedan echar".

Okupación silenciosa

¿Por qué? Si en el proceso de negociación del nuevo contrato de alquiler, el propietario decide que deja de arrendar la vivienda u opta por subir el precio del inmueble, "los inquilinos no se van a querer ir ni van a querer que les subas la renta", afirma el cofundador de Excellence Real Estate Circle.

Además, prevé que los dueños de las viviendas, atemorizados por el miedo a que los residentes se conviertan en inquiokupas, "consientan todo por miedo a la rebelión y acabarán sufriendo la okupación silenciosa".

El bróker inmobiliario la define como el momento en el que el inquilino "no deja de pagar, pero se queda en el inmueble poniendo él las condiciones".

Este fenómeno, según el analista, se produce porque los inquilinos no quieren marcharse ya que, debido a la falta de oferta de inmuebles, no encuentran una alternativa con un importe y ubicación similar.

"No encuentran nada porque no hay oferta o porque no les da para pagar los precios actuales, mucho más altos que cuando entraron", expone Gutiérrez.

En consecuencia, asegura que hay mucha gente preocupada por lo que pueda ocurrir con su vivienda una vez que se extinga, por ley, la relación contractual actual.

"Ni os imagináis la de gente que nos llama diciendo que si les podemos comprar su piso alquilado cuando falta solo un año para que venza el contrato", revela.

Según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista, el precio del alquiler en España ha subido en agosto de 2025 un 10,5% en comparación con el año anterior, situándose en los 14,5 euros por metro cuadrado.