Una española que vive en Emiratos Árabes cuenta qué es lo más importante para salir de España: "Me arrepiento de no haberme ido antes" Montaje

Vivir fuera de España cambia la mirada sobre lo que de verdad es importante. Así lo contó una española de 29 años instalada en Emiratos Árabes, concretamente en Dubai, donde descubrió que sin inglés es muy difícil abrirse camino fuera de España. Para ella, dominar el “idioma internacional” es la clave que permite adaptarse, relacionarse y aprovechar al máximo la experiencia de salir del país.

¿Qué considera esencial esta española en Emiratos Árabes?

Sara Adriadna (@sariadnapascual en TikTok) asegura que lo primero y más importante es aprender inglés.

“Si sabes inglés podrás hablar con cualquiera en el mundo y aprovechar todo lo que ofrece internet. Me arrepiento de no haberme ido antes”, confesó. Para ella, el idioma internacional es la clave que marca la diferencia al vivir fuera de España.

Entre sus impresiones de la vida en Dubai, destacó la comodidad y los servicios rápidos, como desde recibir gasolina en casa hasta alquilar un auto por una aplicación y que te lo envíen donde quieras.

“Aquí todo funciona al instante, incluso la limpieza de las calles es sorprendente. Pero también se vive en una burbuja que no es real, y cuando vuelves a otro país, notas el contraste”, explicó.

Lo que es vivir en Dubai: ventajas y aprendizajes

La joven de 29 años resaltó aspectos positivos de vivir en España, como la comida y el clima, aunque criticó los horarios tardíos.

También apuntó que cada país tiene ventajas y desventajas, pero insiste en que salir y vivir en otro sitio ayuda a ver la vida con más objetividad. “No existe un país perfecto, pero al menos sales de la burbuja y valoras con claridad”, aseguró.

En España lo que más resalta es el clima agradable, la gastronomía variada y una calidad de vida que muchos consideran difícil de igualar.

En Dubai, en cambio, lo que más sorprende es la rapidez de los servicios, la limpieza extrema en las calles y la eficiencia con la que se resuelven las necesidades diarias. Para ella, lo importante es salir aún siendo joven, animarse a experimentar y sobre todo saber inglés.