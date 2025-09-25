Víctor Arpa, abogado laboralista, alerta a los futuros jubilados en España: "En 2026 cambian las reglas"

Víctor Arpa con una persona jubilada en una foto creada con IA.

Año nuevo, vida nueva. Con la llegada de un nuevo año, cambian muchas cosas. Por ejemplo, el precio de determinados productos. Pero, también, y durante los últimos ejercicios, se vienen acometiendo cambios en la edad de jubilación.

“En 2026 cambian las reglas de la jubilación en España. Y es importante entenderlo”, afirma el abogado laboralista Víctor Arpa en la red social TikTok.

A continuación, te contamos cuáles van a ser las novedades de cara al año 2026 que deben ser tenidas en cuenta por todas aquellas personas que tengan en mente dejar de trabajar y jubilarse.

Los cambios para 2026

Según cuenta el abogado laboralista, “la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses salvo que tengas 38 años y tres meses cotizados, o más”. Porque, y tal como matiza, “en ese caso, podrás jubilarte con 65 años".

Pero hay más cambios. “Hasta ahora, se miraban siempre los últimos 25 años cotizados. A partir de 2026, empieza un sistema dual con dos opciones y la Seguridad Social te aplicará la que más te beneficie”.

¿Cuáles son esas dos opciones? Vamos por partes. “La primera, es usar los últimos 25 años como hasta ahora. Y la segunda es usar los mejores 27 años dentro de los últimos 29”.

¿Qué significa esto? “Esto significa que si en tu carrera laboral has tenido algunos peores años con salarios bajos o desempleo, esos años podrán quedar fuera, lo que permitirá que la pensión sea más alta”, apunta Víctor Arpa.

Por si no fueran suficientes novedades, hay más, como indica el abogado laboralista. Así, la base máxima de cotización “seguirá aumentando cada año con la inflación más 1,2 puntos adicionales”.

Asimismo, “se aplicará la cuota de solidaridad, una aportación extra sobre los sueldos que superan la base máxima que empezó en 2025, con un 1%. Y subirá progresivamente hasta 6% en 2045”.

Y conviene recordar que continuará vigente el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Se trata de un recargo en las cotizaciones que crece poco a poco hasta 2029 con el objetivo de reforzar la hucha de las pensiones.

“En resumen, en 2026 jubilarse será un poco más tarde pero el cálculo será más flexible y para muchos más justo porque permitirá escoger los mejores años de cotización”, concluye Víctor Arpa.