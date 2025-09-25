José Panelas, arquitecto, sobre las viviendas prefabricadas: “Indudablemente merece la pena cuando alguien tiene…”

Las viviendas prefabricadas han comenzado a cobrar cierta popularidad ahora que la crisis de la vivienda se encuentra en uno de sus puntos más álgidos.

Así, José Luis Esteban Panelas, catedrático de Arquitectura en la Universidad Europea, habló con los periodistas de Telecinco sobre las ventajas y desventajas de este tipo de inmuebles.

Destacó sobre todo, de este tipo de viviendas, que "indudablemente merece la pena cuando alguien tiene una gran urgencia en tener una vivienda y disponer de ella a la mayor brevedad".

Además de esto, analizó que otra de las ventajas es que son viviendas más flexibles y personalizables que aquellas de construcción tradicional.

De esta manera, las casas prefabricadas, al ser más económicas que un piso, se han convertido en una solución a la crisis de la vivienda.

Tanto es así que, como destacó Telecinco, la demanda de estas viviendas ha aumentado más de un 30% en los últimos 10 años, según la Asociación Española de Viviendas Prefabricadas.

Ahora bien ¿qué son? Este tipo de inmuebles son soluciones habitacionales que son construidas con antelación y fuera del lugar en donde serán instaladas, es decir, el terreno. Pueden ser de varios materiales como madera, hormigón, acero, entre otros.

"Una opción de futuro"

El arquitecto comenzó explicando que "esta opción es realmente muy interesante". Así, enumeró como una de las ventajas de este tipo de casas que "son fácilmente desplazables y se puede controlar el proceso de fabricación y, sobre todo, los plazos de construcción de obra".

"Se están consiguiendo últimamente casa prefabricadas con un gran diseño arquitectónico, y que incluso pueden ensamblarse para ampliarse dependiendo de las necesidades de las familias", añadió a la lista de ventajas.

Este tipo de casas cuenta con un elemento diferenciador importante, más allá de ser prefabricadas, el tiempo de construcción es muy rápido, por lo que supone "un ahorro de tiempo enorme".

Por esto, también agregó que para aquellos que tienen una urgencia por conseguir una vivienda, es una buena opción. También para aquellos que "no quieren pasar por los procesos de obra de construcción tradicional, que se demoran mucho tiempo".

Otro factor a favor de este tipo de viviendas es que son "económicamente rentables". Según, la empresa inmobiliaria Modular Home, una vivienda de madera con estructura simple cuesta alrededor de 400 euros por metro cuadrado.

A modo de contraste, el precio medio por metro cuadrado de un piso en España, según el portal Idealista, consiste en 2.498 euros.

Tras esta lista de 'pros', señaló que "es una opción de futuro muy interesante, también a valorar". Lo cual, considerando una palpable escasez de inmuebles, es cierto.

Sin embargo, estas viviendas también tienen desventajas. En este sentido, por ejemplo, los trámites legales y administrativos son los mismos que en la construcción tradicional, que en algunos casos podría ralentizar el proceso.

Por otro lado, es importante contar que a dicho precio hay que añadir los costes del terreno. Esto puede incluir el propio terreno en sí, además de la preparación del mismo y cualquier imprevisto.

Así, por último, suponen un mantenimiento distinto a los de una vivienda tradicional que también hay que tener en cuenta, en vista de que podría afectar la durabilidad del mismo.