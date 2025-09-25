Una ginecóloga española en Dubái, tajante: "Aquí puedo viajar siete veces al año, en España eso es inviable”

María es originaria de Valencia y ejerce como ginecóloga en Dubái. Una decisión que surgió como resultado de su insatisfacción por las condiciones laborales de su sector en España.

La ginecóloga destaca que en los Emiratos Árabes tiene una mejor remuneración, horario y, sobre todo, más tiempo con los pacientes: "Ahora mismo tengo 30 minutos por paciente y en España tenía 10 minutos".

Así, María compartió su experiencia como médica española en Dubái en el pódcast Efecto Dubái. Destacando también que el proceso de convalidación fue tedioso, pero subrayó que "me ha cambiado la vida".

De Valencia a Dubái

La médica explicó que la iniciativa de emigrar surgió de que sentía que estaba "pagando por trabajar" con jornadas de hasta 70 horas semanales.

Así, convalidó su título y realizó un examen que consistió en un test de 200 preguntas. Una vez hecho esto, comenzó desde España a buscar ofertas de trabajo en los Emiratos Árabes.

Ahora, después de 2 años viviendo en Dubái se siente más que asentada en esta ciudad. Además de María, hay muchos otros médicos españoles que han decidido emigrar, sobre esto explicó que "trabajas tantas horas y ves que al final del mes la nómina no sube".

"Yo llegué a trabajar 70 horas a la semana", añadió. Además recalcó que no solo "la nómina no subía", sino que "incluso te tocaba pagar más, casi pagabas por trabajar".

Destacó que la principal diferencia entre su nuevo hogar y España radica en que "aquí valoran mucho al empleado".

En este sentido, explicó que le preguntaron sus preferencias en relación con el horario, cuánto tiempo necesitaba estar con los pacientes, las herramientas que necesitaba para trabajar: "En España eso era inviable".

Señaló que en España pasaba "10 minutos por paciente" e hizo énfasis en que esto como ginecóloga es poco tiempo ya que por lo general las pacientes deben cambiarse de ropa "una o dos veces si hace falta" y deben comentar lo que ocurre y hacer exámenes.

Con esto, señaló que "en mi especialidad no puedes tener 10 minutos", porque, si no, significa que "algo no habéis hablado o algo no se ha mirado como se debería mirar".

"Nos llevan a actuar como máquinas y estar como una fábrica en tu puesto haciendo citologías automáticamente y no tener tiempo de ver a la paciente", expresó hablando sobre que en su profesión es importante establecer una conexión con dicho paciente antes de examinarlo.

En este contexto, manifestó que la decisión de mudarse a Dubái le ha aportado "formas de trabajar diferentes" y mucho conocimiento en su área.

"El esfuerzo que había invertido en mi formación, formarte como médico son 10 años, ese esfuerzo debía conllevar que yo pudiera irme de viaje seis o siete veces al año si yo quisiera y eso en España es inviable", sentenció la ginecóloga.

Expandió sobre esto que "en España es inviable", a diferencia de Dubái, es "no solo por las horas que trabajas sino porque económicamente no te lo puedes permitir".

En este sentido, es importante recalcar que Dubái es una ciudad con sueldos mucho más altos que España, principalmente porque es un país fiscalmente muy atractivo. Ahora bien, un médico en este país puede cobrar alrededor de 15.000 a 20.000 euros mensuales.

No obstante, es importante considerar que el costo de vida en este país es más alto y que depende de la especialidad del médico.

Con esto, María destacó que está habiendo más ofertas para médicos hispanohablantes, lo cual puede ser una oportunidad para quien se lo plantee.

De esta forma, explicó que esta ciudad ha generado un importante impacto positivo en su vida: "Ha significado felicidad, tranquilidad, conseguir metas y tener nuevas, y sobre todo me ha cambiado la vida".