Niño Becerra, economista, no se corta y alerta a España: “Dar una ayuda a los jóvenes solo sirve para que paguen más alquiler”

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó una nueva ayuda de 30.000 euros para que jóvenes menores de 35 años puedan alquilar una vivienda y comprarla en el futuro.

Ahora bien, dicha ayuda tiene una 'letra pequeña': los inmuebles tienen que ser viviendas protegidas y deben ser alquileres con opción a compra, que representan un 4 % del mercado inmobiliario.

Por otro lado, dicha ayuda tampoco resuelve el problema de la vivienda, según expuso el economista Santiago Niño Becerra en el programa La Ventana, en Cadena Ser, donde analizó los entresijos de esta nueva medida del gobierno de Pedro Sánchez.

"Esto no se sostiene"

El economista no titubeó y declaró desde un principio que "el problema que tiene España de la vivienda o en relación con la vivienda, independientemente de la edad es la falta de oferta".

Para ilustrar esta declaración, señaló que el Banco de España publicó un estudio en el año 2023 donde dejó claro que "en aquel momento hacían falta ya en España más de 615.000 viviendas".

Ahora bien, este mismo dato en el año 2025 aumenta a que para conseguir alojar a toda la población en España y cubrir el déficit habitacional actual, hacen falta entre 765.000 y 900.000 viviendas.

Esto, además, choca con una población que continúa creciendo, principalmente gracias a la inmigración, por lo cual esta cifra seguirá aumentando a menos que se adopten medidas urgentes.

"En mi opinión, dar una ayuda a los jóvenes para lo único que sirve es que puedan pagar más por un alquiler, con lo cual va a pasar como con el boom de la vivienda en el año 2005 y 2006", señaló Niño Becerra.

Acto seguido, explicó que en los años 2005 y 2006 "las inmobiliarias descontaban que se había facilitado el acceso a crédito y esto inflaba más el precio".

Santiago Niño Becerra, economista, en el programa 'La Ventana'

Estos dos años a los que hace referencia el economista fueron los dos años en los que se vivió una de las fases más intensas de la famosa burbuja inmobiliaria, caracterizada por una facilidad de acceso a los créditos hipotecarios que llevó a unos altos niveles de endeudamiento.

En aquellos años, los créditos fáciles llevaron a familias a endeudarse hasta 40 años, fue el mayor crecimiento registrado en parques de vivienda y deuda privada en la historia reciente española.

Una vez expuesto esto, Niño Becerra recalcó que "la única solución para solventar el problema de la vivienda en España es aumentar la oferta y así no se aumenta".

Con esto, el economista sentenció que la situación de la vivienda "no se sostiene": "Es que esto no se aguanta, estamos hablando de estudiantes, luego vamos a parejas con hijos, personas individuales, esto no se sostiene".

Así, comparó la situación con una ficción: "La ficción es la siguiente, el precio de los alquileres, o sea, de residir en un sitio, se coloca a la par del precio de los hoteles".

"El habitante residente tiene que pagar lo que paga un turista y esto es por la fábula esta del Airbnb", señaló sin rodeos Santiago Niño Becerra.