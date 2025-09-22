María, propietaria víctima de okupación, estalla: “Decidieron que él es más vulnerable que yo y se ha quedado con mi casa”

Hace 6 años María alquiló su piso por el humilde precio de 400 euros mensuales; sin embargo, un determinado día el inquilino comenzó a excusarse expresando que no podía pagar el alquiler y desde entonces María se hace cargo de estos gastos.

La propietaria tiene una deuda acumulada de 15.000 euros y la situación la ha llevado a vivir a lo único que su cuenta bancaria puede hacer frente: una huerta.

La situación escaló a tal punto que tanto a ella como a su inquilino los declararon como vulnerables; sin embargo, él es quien puede quedarse con la vivienda. Así lo contó María en el programa La Mirada Crítica.

"No recibo ayuda de nadie"

"Hace 2 años y 5 meses dejó de pagar", explicó la propietaria. La situación empeoró, pues durante este tiempo en que el inquilino no ha pagado el alquiler, María ha hecho frente a los gastos.

En un momento, la situación se convirtió en insostenible y la propietaria tuvo la necesidad de volver a su piso; sin embargo, el inquilino le respondió que "no se va, me dijo que no tenía ninguna intención de irse".

"He utilizado todos mis ahorros y también me han dado ayuda mis padres y ya no pueden más", agregó la propietaria.

Ahora bien, como fue mencionado con anterioridad, el caso de María tiene una peculiaridad y es que la Administración declara vulnerable a su inquilino y a ella también, pero él fue considerado más vulnerable que ella y por ello se queda con la vivienda.

María, propietaria víctima de okupación Telecinco

Respecto a esto, la propietaria explicó que "la Administración dice él es más vulnerable que yo por tener una hija y por eso puede quedarse en la vivienda; sin embargo, no se dan cuenta de que yo no recibo ayuda de nadie, ni de mi familia".

De esta forma, la casera aprovechó para denunciar que "me siento discriminada por ser propietaria porque a la gente que no es propietaria y se encuentra en una situación de precariedad como la mía, van a la Seguridad Social y les hacen un informe ahí mismo".

"A mí me ha costado 11 meses que me den ese informe de vulnerabilidad simplemente por el hecho de ser propietaria, porque los trámites son diferentes y no lo entiendo porque somos dos ciudadanos en la misma situación que necesitan ayuda", expresó María.

Agregó a este comunicado que "tampoco entiendo que en los últimos 2 años la Seguridad Social le ha dado ayudas para pagar el alquiler a este individuo en 4 ocasiones diferentes".

Sin embargo, a pesar de que el inquilino ha estado recibiendo este dinero, la casera manifestó que "a mí no me ha pasado esa ayuda y no he visto ni un duro de ello".

Así, María manifestó que "me estoy rompiendo la cabeza cada mes" para conseguir hacer frente a sus gastos y los de su okupa: "hipoteca, el agua, la basura, la comunidad y los seguros del piso".

"Veo que se trata de una manera completamente diferente a una persona, estando en la misma situación, simplemente porque es propietaria", continuó. Así, quiso concluir manifestando que "yo tengo mi cuenta de banco en cero" y que "yo necesito pagar la hipoteca".