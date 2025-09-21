Un constructor con 45 años de experiencia, tajante y sin rodeos: "Para el Gobierno es un chollo hacer viviendas"

Cuando se habla de la vivienda se ha comunicado repetidas veces que hay una escasez de oferta, es decir, que hay que construir más viviendas para satisfacer toda la demanda existente.

Ahora bien, según expuso el constructor y promotor de la vivienda, Juan Carlos Cotallo, en LaSexta Xplica, construir más viviendas se convierte en una misión imposible por la falta de planificación que rodea este cometido.

De esta forma, el experto en el sector alertó a ciudades como Madrid que se verán en una situación complicada como consecuencia del crecimiento demográfico y explicó que realmente a las administraciones les conviene construir para quedarse con los impuestos.

"El 30% son impuestos"

Cotallo comenzó en el debate expresando que "si hubiera tres habitantes y dos viviendas, no caben y es que todas las medidas que oigo me dan a entender que no entiendo la matemática de la política que hacen, ni de un partido ni de otro".

Con esto, acusatoriamente señaló que "llevan veintitantos años, despreocupados absolutamente de la vivienda, subiendo los tipos o subiendo las calidades, ahora ponle placa, ponle esto, ponle lo otro; bueno, cada vez que tú haces algo de eso, el precio de la vivienda sube".

"¿Han hecho algo con el suelo? No. ¿Han sacado suelo? Tampoco. ¿Han hecho alguna labor para hacer política de vivienda con viviendas desprotegidas? Tampoco", planteó el promotor de vivienda con visible indignación.

Así planteó el siguiente problema que ha llevado a que la situación de la vivienda acabe en crisis: "Vas viendo que va subiendo la población. Madrid ha pasado de 5 millones a 7 y pico y se han hecho 550.000 viviendas en los últimos 20 años".

Juan Carlos Cotallo, constructor y promotor de vivienda laSexta

"Multiplicas por dos y pico y te faltan 400 y pico de viviendas", calculó Cotallo. Es cierto que la población en España en los últimos años ha aumentado considerablemente, principalmente gracias a la inmigración.

Esto ha dado como consecuencia que, en vista de que la población continúa aumentando, la falta de oferta de vivienda sea aún más notoria y los precios sigan en alza.

En esta línea, acotó el constructor que "falta por venir a Madrid 1 millón de habitantes que van a venir en los próximos 5 años, esto lo sabe todo el mundo".

Explicó que "lo sabe todo el mundo", porque "hay una demanda de trabajo, no tenemos mano de obra y hay un montón de trabajos que no tenemos gente para esos trabajos".

Así, planteó la pregunta: "¿Dónde se van a hacer las viviendas?". En vista de la falta de oferta y que la construcción no va al mismo ritmo que la población, es válido preguntarse ¿dónde van a vivir estas personas?

"Es absurdo hacer una normativa que diga 'pon la vivienda más barata', pero ¿qué más da que la ponga barata? si lo que no hay es vivienda", apuntó sarcásticamente el constructor.

Con esto, el promotor de vivienda que lleva 45 años de experiencia en el sector, acotó que le resulta curioso que no se opte por construir más vivienda ya que "del precio de una vivienda el 30% son impuestos".

Esto se traduce en que "de una vivienda de 200.000 euros, las distintas Administraciones se llevan 60.000 euros, más que el promotor de la vivienda", expuso.

Tras este contexto, concluyó planteando la irónica situación: "Para las Administraciones es un chollo hacer viviendas... ¿Por qué no las hacen?".