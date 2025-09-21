Un analista inmobiliario alerta a España: “La mensualidad de una habitación iguala a la de un piso completo en...”

Montaje de Ferran Font con una vivienda en alquiler en una imagen creada con IA.

El precio del alquiler de pisos sigue disparado. Así lo recogen diferentes estadísticas de los portales inmobiliarios. Una situación a la que no es ajena el alquiler de habitaciones en pisos compartidos.

Por ejemplo, y según pisocompartido.com, el precio en 2025 se ha disparado un 12,55% respecto al año anterior. Es decir, que ha pasado de los 422,92 mensuales en 2024 a los 475,98 en 2025.

Pero es que si retrocedemos más en el tiempo, y lo comparamos con la última década, el incremento ha sido del 108,13%. Y es que, en 2015, el coste de una habitación en alquiler era de 228,29 euros mensuales.

“La mensualidad de una habitación en las capitales de provincia con mayor concentración de demanda iguala a la de un piso completo hace una década en algunos casos”, afirma Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Y añade que esta situación “lo que plantea un gran problema de accesibilidad, puesto que los salarios no han evolucionado de la misma forma”.

Efecto contagio

“El mercado de las habitaciones en pisos compartidos se ha contagiado de la subida de los alquileres residenciales”, continúa Ferran Font. ¿Por qué?

En opinión del director de Estudios, “el intervencionismo ha propiciado la búsqueda de alternativas menos presionadas por la normativa, por lo que la oferta de pisos compartidos ha salido beneficiada”.

Además, hay que tener en cuenta que el perfil tipo de inquilino de esta clase de alquiler (llámese estudiante universitario) "da mucha seguridad al propietario porque tiene el respaldo económico de la familia detrás".

No obstante, el experto señala que “la demanda ha crecido por encima de lo que el stock disponible es capaz de absorber, y este desequilibrio afecta a los precios”.

Los más perjudicados

Esta subida de los precios del alquiler de habitaciones en pisos afecta sobre todo a las chicas (54,7%) frente a los chicos (45,3%), según el estudio de pisocompartido.com.

Por edades, afecta más a los que tienen entre 18 y 25 años (50,78%), seguido del intervalo de entre 26 y 35 años (29,38%).

Por su parte, los inquilinos de entre 36 y 45 años representan el 10,98% de la demanda y los que tienen entre 46 y 60 años el 6,57%. Por último, los mayores de 60 son el grupo más reducido: 2,29%.

Por último, indicar que las ciudades más afectadas son Madrid, Barcelona y Valencia. Y las que más demanda tienen son las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga las que aglutinan el 61,37% de los inquilinos que buscan habitación.