Luis Garvía, economista, alerta a España sobre las pensiones: "No podemos seguir con un sistema que se creó en los años 60"

El economista Luis Garvía y un jubilado en un fotomontaje. Antena 3

El sistema de pensiones en España es un tema de debate recurrente. Muchos dudan de su viabilidad a largo plazo, pues cada vez hay más pensionistas y menos contribuyentes.

El economista Luis Garvía ha analizado este asunto en el programa Y ahora Sonsoles. Tiene una visión crítica del sistema de pensiones en España.

El sistema es de reparto y contributivo. El economista explica que lo que se cobra sale de las cotizaciones de los trabajadores actuales y que cada persona cobra en base a lo que cotizó. Para Garvía, el derecho a cobrar una pensión debería extinguirse con el fallecimiento del titular.

Garvía explica que el sistema se diseñó en la década de los 60, cuando solo una persona trabajaba por familia. En ese contexto, la otra persona tenía un derecho.

Actualmente, las dos personas suelen trabajar, pero cotizan en peores condiciones. Además, la población envejece y hay menos cotizantes, por lo que "no hay arroz para tanto pollo".

Según el economista, es necesario "repensar todo el sistema" para que se ayude a quienes lo necesitan, como las viudas o viudos que tienen hijos.

Apunta que existen desigualdades, ya que hay "viudas que están cobrando solo el 52% de la pensión mínima" mientras otras personas cobran "dos pensiones bastante jugosas".

Garvía sugiere que la solución es considerar la situación familiar. También añade el factor de la dependencia, que no tiene que ver con la edad.

En este sentido, defiende que el sistema de pensiones creado en los 60 ya no satisface las necesidades de la sociedad actual.

El economista cree que tratar por igual la situación de una madre joven con dependencia con la de una persona mayor con buena salud es "dar un café para todos".

Y en su opinión, la sociedad actual no tiene los recursos para que "todo el mundo tome café", por lo que hay que revisar el modelo.

El economista destaca que en los años 60 la esperanza de vida era de 65 años, mientras que ahora es de más de 80. La sociedad ha cambiado y "tenemos que cambiar la forma de gestionar el sistema", zanja.