Daniel Vila, asesor financiero: "El problema de la vivienda se resolverá cuando los jóvenes se independicen antes de los 30"

Si bien el problema de la vivienda es bastante generalizado dentro de España, lo cierto es que a los que más está afectando es a los más jóvenes.

El segmento juvenil de la población ha visto cómo les es prácticamente imposible acceder a una vivienda digna a un precio razonable y cómo no parece que ese problema se arregle en un futuro cercano.

Así, ante esta situación, el experto en economía y asesor financiero Daniel Vila, se encargó de señalar cómo les afecta y de qué manera sabremos que el problema inmobiliario ha llegado a su fin.

La vivienda y los jóvenes

De acuerdo con los datos de Idealista, en junio de 2025 el precio medio de la vivienda en venta en España se situó en 2.438 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un crecimiento del 14% en comparación con el mismo mes de 2024.

El aumento confirma la tensión creciente en el mercado inmobiliario, donde la demanda sigue presionando los precios al alza. La evolución refleja la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad en muchas zonas del país.

En cuanto al alquiler, el coste medio alcanzó los 14,60 euros por metro cuadrado, lo que implica una subida interanual del 9,7%. Aunque el incremento es menor que en la compraventa, refuerza la tendencia de encarecimiento.

Por otro lado, el salario medio de los jóvenes no acompaña a esta cifra y se calcula que los menores de 30 años tenían salarios medios anuales de 21.039,12 € para el grupo de 25-29 años mientras que de 15.364,17€ para el segmento de 20-24 años.

De tal manera, esto complica que los jóvenes puedan acceder a un alquiler y ni mucho menos a la compra de una vivienda, por lo que la edad media de emancipación en España se sitúa en 30,3 años.

Se trata de un tema que preocupa bastante y por ello cobró protagonismo en LaSexta Xplica, donde el economista y asesor financiero Daniel Vila fue muy sincero al respecto.

"El problema de la vivienda es un problema del derecho a la vivienda antes que de rentabilidades. Yo estoy convencido de que solo sabremos que el problema de la vivienda se está resolviendo de verdad cuando baje la edad de emancipación de los jóvenes", afirmaba Vila.

Además, no dudó en ser crítico con los otros economistas y expertos en plató: "No cuando haya miles de viviendas construidas o congelamientos de precios, sino el día que en nuestro país la edad de emancipación baje de más de 30 años a la media europea de 26".

Asimismo, el asesor financiero dejó una reflexión sobre cómo en España apenas se dan soluciones a este problema frente al resto de Europa.

"Añado un detalle: Europa, con una media de emancipación de 26 años, acaba de decidir que antes de fin de año va a publicar una serie de pautas de vivienda sostenible, en particular respecto al alquiler de temporada. No nos estamos inventando en España un problema; todos los que tenemos se comparten en Europa", indicaba el experto.

El economista finalizó su participación dejando una reflexión importante sobre el problema: "Me parece importante que, más que hablar de rentabilidades máximas, me sorprende que sea normal pensar que, cuando hay un problema de vivienda del calibre que tenemos, soñar con un 7% de rentabilidad sea tan natural.

"Si yo considero la vivienda como un activo financiero, tiene sentido poner ese número. Pero me gustaría que hablemos de qué se está haciendo en España para abordar este problema", declaró Daniel Vila.