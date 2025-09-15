Alfonso (57), funcionario de la Seguridad Social: "En la UE los autónomos no tienen derecho a paro, en España sí"

Las diferencias entre los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena en España son evidentes. Los primeros suelen tener mayores dificultades a nivel laboral. Sin embargo, en los últimos años se ha mejorado su situación para equipararlos al resto de trabajadores.

Así lo asegura Alfonso Muñoz Cuenca. Un funcionario de la Seguridad Social y un creador de contenido que ya acumula más de 13.000 suscriptores en YouTube.

El exsenador del PSOE enumera algunas de las medidas encaminadas a esta equiparación. En 2019, los autónomos empezaron a cotizar de manera obligatoria por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

"Eso dio lugar a que tuvieran derecho a la prestación por desempleo, si bien es necesario seguir mejorando esta prestación", asegura Muñoz.

No obstante, el funcionario recalca que "en muchos países de la Unión Europea los autónomos no tienen derecho a desempleo" y cita los casos de Bélgica, Grecia, Alemania, Francia o Reino Unido.

Otra mejora se ha realizado en la incapacidad temporal. Desde 2019, los autónomos en esta situación no están obligados a pagar la cuota, "siempre que pasen más de 60 días desde la baja médica", recalca el funcionario.

Esto contrasta de nuevo con otros países de la UE: "En Alemania, Italia, Suiza, Holanda o Grecia, esta prestación no está cubierta con la cuota básica, sino que requiere una cotización adicional".

Respecto a la maternidad o paternidad, "la integración también es total". Pues los autónomos cobran "el 100% de la base de cotización durante las 16 semanas" y "no están obligados a pagar la cuota". Además, cuando se reincorporan las madres tienen una bonificación del 100% durante un tiempo.

Alfonso Muñoz también explica que la jubilación activa para ambos colectivos es igual. "Trabajan y perciben el 50% de pensión, pero con la peculiaridad de que si tienen un trabajador contratado por cuenta ajena, el autónomo podrá percibir el 100% de su jubilación".

Además, durante esta modalidad de jubilación, el autónomo solo cotiza por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, más una cotización especial de solidaridad del 9%, añade el funcionario.