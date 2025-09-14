Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Aunque parezca que se repite la crisis de vivienda de 2008, en realidad..."

España vive una difícil situación en el sector inmobiliario. Ya sea por el auge de los apartamentos turísticos, la okupación y la escasez de oferta han provocado una subida incontrolable de los precios.

La consecuencia de esto es que para los españoles sea una misión casi imposible acceder a una vivienda en alquiler y, especialmente, en venta.

Por ello, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez publicó un vídeo en sus redes sociales donde no dudó en explicar qué opción es más favorable: comprar una vivienda o esperar a que bajen los precios.

El problema de la vivienda

Según Idealista, en junio de 2025 el precio medio de la vivienda en venta en España alcanzó los 2.438 euros por metro cuadrado. La cifra refleja un incremento del 14% respecto al mismo mes de 2024 y confirma la presión creciente en el mercado inmobiliario.

En el caso del alquiler, el coste medio se sitúa en 14,60 euros por metro cuadrado, lo que representa una subida del 9,7% interanual. Aunque el avance es más moderado que en la compraventa, sigue consolidando la tendencia alcista.

La brecha entre los precios y la capacidad adquisitiva se amplía. Comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano para gran parte de la población, en especial para los más jóvenes.

Con un mercado en constante encarecimiento, el acceso a la vivienda se vuelve un reto social y económico. El alquiler tampoco ofrece una alternativa asequible y la falta de opciones limita la independencia y estabilidad de muchas familias.

"¿Compro ahora o espero a que los precios bajen?", planteaba el experto Sergio Gutiérrez. "A la hora de comprar una casa hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta".

"El primero es obvio: la necesidad de tener un techo, el número de habitaciones, la zona, etc. El segundo es un tema financiero. Nadie quiere perder dinero con su patrimonio, y ahí es donde surgen las dudas", señalaba Gutiérrez.

Además, el experto indicaba que esta crisis dista mucho de la última: "Como en 2008 vivimos una burbuja que hizo que los precios se desplomaran a la mitad, parece que la historia se vaya a repetir en cualquier momento. Pero la realidad es que la situación actual no tiene nada que ver".

Así, mientras en aquel entonces la crisis era de la facilidad que los bancos daban créditos y amplia variedad de vivienda ofrecida, ahora es todo lo contrario.

"Los bancos aprovisionan de otra manera, el estudio a los clientes es mucho más estricto, al igual que los porcentajes de crédito que conceden. Hoy hay mucha más salud en el sistema, sobre todo en los hipotecados", señalaba.

El experto contó que por esa razón es que es tan difícil para los jóvenes acceder a una hipoteca. "Es mucho más difícil acceder al crédito que en 2008".

"Y si a eso le sumamos que, debido a una inacción política total en los últimos diez años, prácticamente no se ha construido nada, el problema se agrava. Los políticos siguen con sus batallas, pero sin ofrecer soluciones reales", aseguraba el experto.

Además, también atribuyó bastante responsabilidad al gran proceso migratorio que vive nuestro país desde Europa, América y África y cómo "eso tensiona los precios al alza".

"¿Qué podría pasar si cambia este escenario? Si la demanda baja, por ejemplo porque deja de haber migración, los precios podrían estabilizarse, pero solo caerían si esas personas decidieran marcharse de España y poner en el mercado su vivienda, algo que, de momento, parece improbable", afirmaba.

El experto finalizaba su análisis contando cómo el precio puede cambiar por guerras, pandemias o desastres naturales, por lo que la mejor opción es "buscar siempre viviendas bien ubicadas, porque son las que mejor aguantan el valor, incluso aunque sean un poco más caras".

"La historia nos ha demostrado que, en caso de crisis —algo ahora mismo poco probable—, esas viviendas mantienen o recuperan su precio mucho antes que el resto", concluía Gutiérrez.

Por tanto, ante la reflexión y análisis del experto, todo apunta a que los precios no parece que vayan a bajar en un futuro cercano por lo que quizás la única opción sea comprar.