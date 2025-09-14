Revisa tus cajones por si tienes la moneda más valiosa de España: puedes conseguir miles y miles de euros

Guardar monedas no sólo puede hacer que tengas una colección interesante que mostrar a amigos y familiares, sino que también puede ser una fuente de dinero inesperada.

Por ejemplo, si ponemos el foco en las pesetas, estas tuvieron o bien la efigie de Francisco Franco, o la de Juan Carlos I en una de sus caras.

Las que más valor tienen son las de Franco, entre otras razones, porque son más antiguas. Aunque también las hay de Juan Carlos I que por diferentes razones han impulsado su cotización.

Por ejemplo, y de las 5 pesetas de Franco, el récord está en una del año 1949 (estrellas 19-52) con una conservación SC (Sin Circular). En una subasta de la firma Cayón se pagaron 36.000 euros.

Otro duro de Franco, de 1949 con estrellas 19-49, fue acuñado en plata con el busto “normal” de este modelo, y se remató en 34.000 euros también en Cayón Subastas.

Y otras 5 pesetas, de 1949 con las estrellas 19 y 49, acuñada en plata con un busto en el anverso y un escudo en el reverso que eran totalmente distintos a los aprobados para su circulación, se remató por 30.000 euros en Subastas Cayón.

Respecto a las pesetas de Juan Carlos I, algunas de ellas han inflado su valor debido a errores. Por ejemplo, una del Mundial de Fútbol España 82. En el anverso tiene la imagen de la moneda de 1975 y, en el reverso, y en una pequeña estrella, dice ‘80’ y no ‘82’, y mezcla los cuños con la imagen de Juan Carlos I del año anterior y el de las 5 pesetas del mundial.

La peseta más valiosa

Se trata de una moneda que se puso en circulación en 1870 y que tiene 36 milímetros de diámetro y 32,25 gramos de oro. En esa época, había en España un gobierno provisional tras la caída de Isabel II tras la Revolución Gloriosa.

En el anverso aparece una efigie que simboliza la soberanía nacional, mientras que en el reverso aparece el escudo oficial monárquico de la época. ¿Cuál es su valor? En la última subasta en la que se puso precio a la misma, llegaron a pagarse 150.000 euros.

Anverso y reverso de la moneda que vale dos millones de euros.

El precio inicial de la puja, organizada por Soler & Llach, era de 130.000 euros. Y hablamos de 2016, por lo que su valor seguramente en la actualidad se ha incrementado.

Otra pieza que tiene un buen precio fue acuñada en 1871 y se la puede identificar fácilmente porque en su reverso se encuentra la figura de Amadeo I de Saboya. Su valor facial es de 5 pesetas y por ella se han llegado a pagar hasta 8.000 euros.

¿Cuál es la moneda más valiosa?

Pese a que la peseta estuvo entre los españoles durante más de 130 años, no es la moneda más cara acuñada en España.

Ese honor recae en el Centén de Felipe III, del siglo XVII. Elaborada con oro, se vendió en subasta por un millón de euros en 2009. Los expertos creen que, desde entonces, ha podido duplicar su valor.

Otras monedas de gran valor son los 20 Excelentes de los Reyes Católicos (siglo XVI). Según su estado de conservación, se pueden pagar hasta 600.000 euros.

También hay onzas de oro coloniales del siglo XVII por las que se han pagado unos 300.000 euros. Cantidad que también se ha desembolsado por las Onzas de Segovia del siglo XVII.

Por último, cabe incluir en esta clasificación las Onzas de oro de Luis I (siglo XVIII), cuyo precio está alrededor de los 250.000 euros. O, y volviendo a las pesetas, las 100 pesetas de 1870.

Sólo hay una docena de estas monedas, de las que seis están en manos privadas, y otras seis en manos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Si están en perfectísimo estado de conservación, pueden pagarse por ellas 250.000 euros. Aunque, en la última subasta, se vendió uno de esos ejemplares por 150.000 euros.