Un jubilado español que vive en Tailandia con su pensión, tajante: “El coste de vida es mucho más bajo que en España”

El coste de vida en España es cada vez mayor. Los alimentos, productos, vivienda… prácticamente todo se ha encarecido considerablemente en los últimos años.

Debido a esto, cada vez más españoles buscan establecerse en el exterior en busca de un respiro económico. Los jubilados también optan por este camino, ya que consideran que con una pensión media de 1.300 euros no es posible sobrevivir en España.

Uno de estos jubilados es Carlos, que en una entrevista con el creador de contenido Sergio Castillo Calderón contó cómo vive en Pattaya, Tailandia.

"El coste de vida es mucho menor"

Carlos es suizo-español y, a pesar de haber sido muy feliz en España y en Suiza, se encontró con un amigo que llevaba 16 años viviendo en Tailandia y le insistió en que el país asiático era maravilloso.

De esta forma, el amigo del jubilado acabó convenciéndolo y manifestó que "vine y, bueno, tengo que decir que me quedé encantado con lo que encontré aquí y ya voy por mi cuarto año aquí".

Es cierto que, según comentó el pensionista, no pasa todos los días del año en Tailandia, sino que viaja en ciertas ocasiones a España y a Suiza. No obstante, aseguró que "muy probablemente en un futuro cercano me voy a instalar por aquí".

Sobre la vida de un jubilado en Tailandia, comentó que "no es lo mismo si te vienes con tu mujer que si vienes soltero, con una pensión o dos pensiones, no es lo mismo, claro, en la parte económica de tu vida".

Sin embargo, no dudó en expresar que "yo te diría que vas a vivir muchísimo mejor que en España". Añadió que uno de los principales motivos es que "el coste de vida para comer, alojarse, moverse, es infinitamente más bajo".

Es cierto que Tailandia es un país que resalta por lo económico que es el coste de vida allí, basándose en un salario en euros. Por esto, decretó el jubilado que "vas a vivir realmente mucho mejor aquí".

Un tema que podría detener a un español de vivir en Tailandia es la comida, ya que la gastronomía de este país es considerablemente distinta a la española.

No obstante, Carlos explicó entre risas que "tú aquí vas a un mercado y tienes ahí los cocodrilos, los escorpiones... pero, al lado, tienes la pizzería, la hamburguesería, aquí tienes de todo".

También aprovechó para acotar que "en temas de seguros, aquí pagarás tu seguro, porque es verdad que es privado y te lo pagas, si no, también puedes ir al seguro de los tailandeses donde estás muy bien atendido".

Expuso que, al pagar el seguro privado, "aquí no haces colas, no esperas, llegas, te atienden en 5 minutos y te tratan, es que es algo alucinante".

Además de esto, acotó que los hospitales "son unos palacios" y que "están a la punta de todo", refiriéndose a que cuentan con todo el material necesario y actualizado para tratar a cualquiera que lo necesite: "Eso sí, te hablo de la parte privada".

De esta forma, explicó que en Tailandia "se puede con un poquito o se puede vivir con mucho, es decir, que aquí hay realmente para todos los niveles, aquí tienes elección".