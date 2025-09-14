Un agricultor no se corta y alerta sobre los precios del aceite: “Nosotros lo vendemos a 3€ y el consumidor paga 5€”

El precio del aceite de oliva virgen extra ha vuelto a superar los 4 euros por kilo en origen, unos números que no se veían desde hace seis meses.

El fin de la tregua preocupa al sector, ya que, según explican, no es una situación puntual. Así lo advirtió Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía).

"Tenemos un mercado tremendamente justo para el próximo año", expresó el agricultor de Jaén, que habló en el programa La Mirada Crítica sobre los motivos detrás de este repunte de precios.

"Hay falta de aceite"

Ávila es productor de aceite en Jaén y comenzó haciendo énfasis en que los precios del aceite que llegan al consumidor son distintos a los costes de producción.

"El aceite tristemente se pone por encima de los precios de producción para los agricultores", explicó Ávila. Como es evidente, esto tiene un efecto muy negativo para los agricultores españoles, que ven cómo sus productos se venden en los supermercados a precios mucho más altos.

A su vez, esto choca con un problema de oferta expuesto por el agricultor: "Tenemos una situación en la que falta aceite, pero hemos tenido una salida de aceite tremenda y se está consumiendo mucho a nivel nacional".

"Esto, sumado a que no vamos a tener una cosecha tan buena como la que esperábamos, ha supuesto un cambio de tendencia", manifestó el productor de aceite.

Visto desde un punto de vista más económico, la falta de oferta de aceite por una mala cosecha choca con una alta demanda a nivel nacional e internacional. El efecto directo de esto es una escasez que genera un aumento de precios, que es la curva que vemos ahora.

Por otro lado, el agricultor aprovechó para compartir con los consumidores que "llevamos (los agricultores) unos meses con los precios por debajo de nuestros costes de producción, ahora ya a partir de los 4 euros podemos al menos ir cubriendo los costes de producción".

Juan Luis Ávila en el programa 'La Mirada Crítica' Telecinco

"Porque cuando está caro y no tenemos producto, no nos sirve tampoco", comentó. En este sentido, dicha subida puede servir como alivio para los productores de aceite españoles.

Ahora, la verdadera pregunta es cuál es el futuro del aceite de oliva en España. Juan Luis Ávila respondió que "yo creo que no va a haber falta de aceite (es decir, que no va a desaparecer), lo que creo es que tenemos un mercado tremendamente justo para el año que viene".

Sin embargo, resaltó que, "al menos en origen, ni mucho menos, se va a producir una subida excesiva del precio, lo que sí veremos son precios que al menos cubran los costes de producción".

Por último, lanzó una alerta sobre el trasfondo de los precios del aceite de oliva: "Aquí la cuestión es lo que nos pagan a nosotros y lo que termina pagando el consumidor".

"Hasta hace muy poco vendíamos el aceite a 3 euros y el consumidor lo seguía pagando por encima de 5 euros", denunció el agricultor.

Con esto concluyó su intervención, dejando claro que "yo creo que aquí lo que hay que revisar es qué sucede en la cadena con un producto que no es perecedero, que no hay pérdidas de ningún tipo y es un producto que nosotros vendemos en kilos y el consumidor compra a litros".