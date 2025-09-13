Maruchi (86 años) confiesa su dura realidad al borde de perder su hogar: “Te vas a la calle y tienes que pagar la demolición”

Maruchi es vecina de Guardamar del Segura, en Alicante, y se enfrenta a una devastadora situación en la que existe la posibilidad de que sea desahuciada de la casa en la que lleva viviendo desde los 14 años.

¿El motivo? La casa de Maruchi y otras 59 casas que se encuentran en primera línea de la playa de Babilonia están en peligro de que el mar acabe llegando hasta ellas y las destruya; por ello deben ser demolidas.

No obstante, esta es una pelea que lleva en pie ocho años y ha llegado incluso al punto de que los vecinos enviaron una carta al rey Felipe VI pidiendo que interviniera. De igual forma, la fecha pautada para el derribo es el 15 de septiembre.

"Si no tengo otra me alquilo"

"Dentro de lo que cabe tenemos un poco de esperanza, la Generalitat ha dicho que no al derribo y se lo ha mandado también a Costas y al alcalde, así que esperemos", comenzó declarando la pensionista al programa Espejo Público.

A pesar de que la Generalitat de la Comunitat Valenciana ha enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica mostrando su negativa frente a la demolición de estas casas, este no ha respondido a la petición, por lo cual no es seguro que se paralice.

Frente a esta amenaza, Maruchi, una mujer de 86 años, viuda y jubilada, comentó con aire pesimista que "si no tengo de otra o me alquilo o me voy con mis hijos".

"Tengo 4 hijos, son muy buenos, muy cariñosos y lo que tú quieras, pero tienen que vivir su vida y yo la mía", agregó. Sin embargo, también recalcó que, a pesar de los vientos en contra, "espero que no me la derriben, todavía tengo un hilito de esperanza, es que no es justo".

Además, la pensionista aseguró que de las 60 casas "solo había una muy dañada que no han dejado arreglarla, pero vamos, aquí estamos acostumbrados, hemos aguantado unos temporales bastante importantes".

También agregó que los vecinos intentaron llevar a cabo un proyecto para colocar una acera "en condiciones" con piedra, pero que "no nos han dejado".

Sumado al sentimiento de perder su vivienda, la de la gran mayoría de casas en las que han estado toda la vida, explicó la jubilada que "te vas a la calle y te tienes que pagar la demolición, porque si no te la cobra Costas, que son 55 000 euros por tirarte la casa".

Con dicho precio, expresó que los vecinos se han ido agrupando para "pagar a una empresa y nos saldría mucho más barato, pero vamos, esperemos que no llegue ese momento".

Así, Maruchi, al ser preguntada si tenía la cantidad de dinero para pagarle a Costas la demolición, respondió sarcásticamente: "¿Yo? No, yo no, soy una viuda pensionista".

El origen de todo el problema que viven los vecinos de Guardamar del Segura no son causas naturales, sino "la construcción del espigón, que está al revés, cambia las corrientes y tiene una influencia creo que de 2 o 3 kilómetros".

De esta manera, hasta el lunes, 15 de septiembre, el destino de la vivienda de Maruchi y de sus vecinos sigue siendo incierto.