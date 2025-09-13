Buscan voluntarios para localizar a Miguel Campoy, el español desaparecido desde hace una semana en el Caribe

Miguel Campoy, un hombre de 56 años con nacionalidad española y estadounidense, permanece desaparecido desde el pasado sábado 6 de septiembre, después de que se perdiera su rastro en alta mar cuando realizaba una travesía en velero por las Islas Ábaco, en Bahamas.

El entorno del desaparecido ha pedido colaboración para su localización después de que este pasado jueves la Guardia Costera de Estados Unidos haya retirado su operación de búsqueda.



Campoy salió en solitario el pasado sábado desde la isla de Ábaco Sur con destino hacia Nassau, en el océano Atlántico, donde iba a reunirse con dos amigos, cuenta a la agencia Efe la hermana del desaparecido, Myriam Campoy.

🚨 MISSING SAILOR 🚨



Miguel Campoy 🇪🇸🇺🇸 went missing sailing solo from South Abaco → Nassau (Sept 6, 5 PM).



⛵ Sailboat TT Jolie (44ft, blue hull)

⚠️ Dinghy found adrift near Hole in the Wall



📍 Please WATCH OUT in #Bahamas / #Abaco / #Nassau waters!



Info: BASRA +1 (242)… pic.twitter.com/3ZbDiTAPyC — Ignacio (@Icampsgu) September 10, 2025

Sin embargo, Myriam afirma que su hermano les había llamado durante el trayecto -alrededor de las 17:00h del sábado- para decir que iba a retrasarse por la ausencia de viento. Tras esta conversación y su ingreso en alta mar, se le perdió la pista por completo y la radio de su velero dejó de dar señal.

El hombre es un experimentado navegante y buen nadador y posee desde hace siete años la embarcación que manejaba cuando se reportó su desaparición. En ese momento, el mar se encontraba en buen estado, según detallaron a la familia los marineros en Bahamas.

Labores de búsqueda

El operativo de búsqueda comenzó el pasado lunes, cuando la familia logró contactar con el Consulado de España en Bahamas. Inicialmente participaron en las tareas la Guardia Costera y efectivos de Defensa del archipiélago, pero desde el jueves se retiró de las operaciones la Guardia Costera.



Es por ello que tanto el entorno de Campoy, con ayuda de asociaciones como SOS Desaparecidos o la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas, solicita voluntarios y medios para que la misión de búsqueda y rescate no se detenga.

Para ello, han difundido a través de redes sociales imágenes de Miguel Campoy y su velero. Se trata de un hombre de 56 años, su estatura es de 1,75 m, es de complexión fuerte, tiene pelo rubio y los ojos azules.

Su velero mide 13,3 metros, tiene el casco azul y se llama 'Blue'. Su matrícula es FLO 00II MU.



La hermana de Miguel Campoy señala que la familia está en contacto permanente con la Embajada de España en Jamaica, responsable de Bahamas. Sin embargo, ha difundido un teléfono móvil como contacto al que acudir con información del desaparecido: +34 607 98 17 24.