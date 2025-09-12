Jon Hernández, experto en inteligencia artificial, no se corta: "Si tu jefe supiera lo que yo sé, ya te habría reemplazado"

En el mundo actual, la inteligencia artificial está ganando cada vez más relevancia, pero aún hay mucho camino por recorrer para poder comprenderla totalmente y poder exprimirla al máximo. Pese a ello, se trata de la herramienta del momento y está llamada a ser clave en el futuro.

Para poder profundizar en sus aplicaciones y poder sacarle el máximo partido, siempre es aconsejable escuchar lo que dicen los expertos. Uno de ellos es el divulgador de inteligencia artificial Jon Hernández, que ha pasado por el podcast La fórmula del éxito de Uri Sabat.

En él dejó clara su visión acerca del futuro más inmediato de la inteligencia artificial y cómo esta puede afectar al mercado laboral. En su opinión, considera que, dentro de dos años, "aquella persona que no sea fluida en IA estará fuera del mercado laboral".

Explica que esto será así en España, aunque hay otros lugares en los que incluso puede llegar a darse esta situación con anterioridad. Además, asegura que la suerte que tienen muchas personas actualmente es que los jefes no saben tanto de inteligencia artificial.

"Si tu jefe supiera lo que yo sé, ya te habría reemplazado", asegura el experto en el pódcast, haciendo hincapié en que la inteligencia artificial está mejorando muy rápido. Por ello, cree que "van a cambiar mucho las cosas en los próximos meses o años".

Pese a todo, Jon Hernández asegura que, a pesar de que las cosas cambien, hay un problema de falta de adopción de la IA y pone ejemplos: "A día de hoy aún estamos viendo gente que no ha adoptado Excel. Empresas que van con albaranes manuales. Es tristísimo, pero es así".

Por ello, el experto entiende que, a pesar de que llegue la tecnología y sea mejor y más efectiva, continuará existiendo una falta de adopción por parte de los ciudadanos, y esto se debe a "costes, por cultura empresarial, porque tu jefe es un dinosaurio…, por lo que sea".

De hecho, Jon explica en la charla que tenía la sensación de que iba a haber una disrupción mucho más rápida en el mercado laboral del que se está dando, pues consideraba que a día de hoy la IA debería ser muy usada por todas las ventajas que aporta.

Todo ello asegura que no quiere decir que no vaya a llegar, ya que las empresas tienen que terminar por adoptar la IA, solo que tardará algo más en hacerlo en España que en otros países, e insta a todo el mundo a formarse en ella para tener mayores oportunidades laborales.

La inteligencia artificial y el futuro del trabajo

La inteligencia artificial está transformando el entorno laboral a un ritmo muy alto, no solo contribuyendo a la mejora de la productividad, sino creando formas de trabajar más inteligentes y eficientes, con las que poder llegar a obtener mejores resultados.

Gracias a la IA, las empresas tienen la posibilidad de optimizar la toma de decisiones, agilizar las operaciones y reducir el error humano, todo ello sin que suponga el adiós definitivo de la mano de obra humana, que, en todo caso, sí que se verá afectada.

A medida que los entornos de trabajo híbridos siguen con su evolución, las empresas necesitan aprovechar la tecnología que mejora la experiencia y se maximiza la eficiencia en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la verdadera pregunta es cómo las empresas pueden aprovecharse de la IA.

Los estudios apuntan a que la inteligencia artificial creará 78 millones de nuevos empleos para 2030, pero al mismo tiempo 92 millones de puestos de trabajo se verán perjudicados por la adopción de esta tecnología.

El impacto de la inteligencia artificial variará de manera significativa en función del sector. Según el Consejo Tecnológico, los sectores que están experimentando una profunda transformación por la IA son: salud, finanzas, manufactura y comercio minorista.

En el ámbito de la salud, las herramientas de diagnóstico basadas en inteligencia artificial están mejorando los resultados de los pacientes, ya que gracias a su uso se consiguen unos diagnósticos más rápidos y precisos.

Las instituciones financieras están revolucionando la gestión de riesgos y la detección del fraude con algoritmos de inteligencia artificial. También hay que prestar atención a la transformación verde, que genera nuevas demandas, sobre todo en sectores de sostenibilidad.

El impacto en los roles laborales

Una investigación de Brookings Institution ha revelado que aquellos trabajos en los que los empleados deben hacer tareas rutinarias, son los más expuestos a la automatización y, por lo tanto, son los trabajadores que tienen un mayor riesgo de perder su empleo.

Los puestos con más del 70% de potencial de automatización incluyen los de auxiliares de contabilidad, representantes de servicio al cliente, empleados de oficina y secretarios, pero también otros muchos trabajos manuales que pueden llegar a ser reemplazados por máquinas.

Al mismo tiempo, hay puestos de trabajo que están viviendo un gran crecimiento gracias precisamente a la inteligencia artificial, los cuales deben ser conocidos, teniendo en cuenta que la formación en ellos puede ser clave para el futuro laboral.

Cada vez serán más demandados algunos puestos laborales en los que se hace uso de la IA, como son los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, ingenieros de energías renovables, especialistas en Big Data, analistas de inteligencia empresarial y profesionales de la protección ambiental.