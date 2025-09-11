Una analista inmobiliaria no se corta y señala a España: "Los precios de la vivienda están en máximos y recuerdan a 2008"

Imagen generada por IA de una vivienda en venta y la analista Montse Cespedosa. ChatGPT

Actualmente el sector inmobiliario en España vive un momento de gran incertidumbre. El auge de los pisos turísticos, diferentes casos de okupación por el país o una subida en el precio de la vivienda.

Todo esto provoca que el acceso a la vivienda en España se convierta en una misión casi imposible para muchos en los últimos años.

De hecho, el precio del alquiler se ha incrementado un 2,6% interanual a nivel nacional según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en el mes de mayo.

La burbuja inmobiliaria

Desde finales de los 90s y especialmente en los 2000s, el sector inmobiliario en nuestro país tuvo un momento de crecimiento explosivo.

Esto provocó que los precios de las viviendas subiesen cada vez más y más debido a crédito barato, fácil acceso a hipotecas y una especulación en el mercado. Se trataba de comprar inmuebles para poder vender rápido y así ganar dinero.

Así, esto afectó también a la construcción. Millones de viviendas se edificaron en toda España, incluso más de las necesarias y creó un exceso de oferta. El mercado se había saturado.

Esta situación llegó a su fin con el estallido de la burbuja en 2008 debido a la crisis financiera a nivel mundial. Los créditos cayeron en picado, se desaceleró la economía y los precios bajaron en toda España.

Más de 15 años después, son muchos los expertos que señalan lo mucho que recuerda dicha crisis de vivienda con la que se vive hoy en día.

Al fin y al cabo, el precio de la vivienda por las nubes, una subida de los tipos de interés y un encarecimiento de la financiación. Sin embargo, en este caso por un déficit de oferta que provoca que sea difícil permitirse una vivienda.

Según un informe de Idealista, el precio del metro cuadrado de vivienda en España es de 2.471 el metro cuadrado a julio de este año. Un incremento del 14,7% en comparación a julio del año pasado.

Por ello, la analista inmobiliaria Montse Cespedosa, contó en Espejo Público cómo ve el mercado inmobiliario y lo que le espera en los próximos años.

"Cuidado, porque hay muchas premisas que a mí me recuerdan —y me preocupan— que la situación podría derivar en algo parecido a la crisis de 2008 o a la crisis financiera", afirmaba la experta.

Cespedosa señaló cómo percibía los precios actuales: "Me alarma, por ejemplo, que en Madrid se venda un cuarto sin ascensor y a reformar por 300.000 o 350.000 €, un piso que, en ningún caso, lo vale. Recordemos que esta situación es insostenible en el tiempo".

De tal manera, la experta indicó cómo se encuentra el sector de la vivienda y la manera que cree que podría solucionarse el problema.

"Estamos en máximos históricos del precio de la vivienda, y aunque esto podría prolongarse un año más, en el momento en que realmente se tomen cartas en el asunto, se empiece a construir vivienda protegida, los promotores se pongan las pilas y se liberalice suelo, mucho cuidado, porque eso ya no serán “gangas”. Ojo, porque en ese momento el precio caerá automáticamente", indicó Cespedosa.