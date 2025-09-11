Un agricultor, sobre la falta de trabajadores en España: "No quieren trabajar, los llamas y parece que los molestas”

El sector agrícola español se encuentra frente a un desafío que amenaza con acabar con él: la escasez de mano de obra joven.

Esto, en otras palabras, significa que cuando la actual generación decida jubilarse, el futuro del campo puede verse contra las cuerdas, según expresó un agricultor en una entrevista en redes sociales.

Esta dificultad para encontrar jóvenes que tomen el relevo en el sector ha hecho que sea cada vez más complicado llevar a cabo muchas tareas y que, a su vez, se intente optar por mano de obra extranjera.

"Lo vais a pasar muy mal"

El jornalero expresó que cuando su generación "desaparezca" o se jubile, que son sobre todo los trabajadores que tienen ahora alrededor de 60 años, la realidad es que "lo vais a pasar muy mal".

El motivo, continuó, es que "la gente no quiere trabajar; o sea, tú llamas a un joven para trabajar en el campo y parece que lo estás molestando, es que no va, y el que va un día, al segundo día nada", expuso.

Esta dificultad para encontrar trabajadores en el sector agrícola ha hecho que muchos agricultores tengan que dejar de lado ciertas actividades.

En el caso de este jornalero, tenía un negocio de hacer bolas de paja: "Tenía aproximadamente unos 250 clientes fijos a los que llevarles a los ganaderos".

No obstante, expresó que "lo he tenido que dejar con los dos camiones que tengo porque no he encontrado gente para trabajar en el campo".

A raíz de esto, ejemplificó cómo se ha visto esta escasez en los últimos años en el campo: "Hoy en día tú ves las bolas de paja, que son grandes. ¿Por qué? Porque lo hace un tío solo, porque no encuentra gente".

Así, estos jornaleros llevan a cabo sus tareas ellos mismos, "sin nadie que te ayude", manifestó. En el caso del agricultor, explicó que "cojo mi remolque, cojo mi tractor, me levanto a las 2 de la mañana, me lo coloco yo solo, me acomodo yo solo...".

Frente a esta situación, muchos han optado por recurrir a mano de obra extranjera para suplir esta falta de relevo y contribuir a que no "desaparezca" este sector.

El agricultor señaló la importancia de que estos trabajadores no fuesen "extranjeros ilegales". Resaltó que en su caso eran "latinoamericanos sobre todo y marroquíes".

De hecho, este suele ser el sector por el que optan muchos extranjeros que llegan a España. Aproximadamente, más del 26% de estos trabajadores se dedican a la agricultura, la ganadería y la pesca.

Con este testimonio, queda en evidencia el grave problema que supone la escasez de mano de obra, lo que provoca el abandono de negocios por falta de personal.

De esta manera, este poco interés por parte de los jóvenes para dedicarse a esta línea de trabajo ha llevado a que los profesionales del sector se preocupen. En esta línea, el agricultor, de manera trágica y pesimista, espetó que "eso está perdido ya".