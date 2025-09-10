Elvira (77), jubilada, no se muerde la lengua sobre las leyes antitabaco: "Fumo más ahora que cuando era joven"

Fotomontaje de Elvira y una persona con un cigarro en la mano. EP

El Gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de la ley antitabaco que, cuando entre en vigor, prohibirá fumar en terrazas, parques infantiles y marquesinas. Además, incluye dentro de esta prohibición a los cigarrillos electrónicos, conocidos como vapers.

En este contexto, Elvira, una jubilada de 77 años, ha relatado en el programa El Diario de Jorge que, independientemente de su edad y de las leyes antitabaco, ella va a seguir fumando. "Fumo más ahora que cuando era joven", ha dicho muy convencida.

En el programa, con la colaboración de la hija y el nieto de la mujer, se propusieron convencer a Elvira de que deje de fumar por los efectos dañinos para su salud. De hecho, colocaron un cartel de 'Prohibido fumar' en la mesa del programa.

¿Fumar solo en interiores?

Elvira narra que en este momento de su vida quiere "entretenerse con algo" y que es la única persona de su familia que fuma, que intenta conseguir, a su vez, que Elvira deje este vicio, proteja su salud y vuelva a ser la misma persona que antes.

En todo caso, la protagonista de la historia no incumpliría la nueva legislación que pretende aprobar el Ejecutivo, ya que asegura que solamente fuma tabaco en su casa.

"No, en mi caso no molesta. Si yo fumo en mi casa, a nadie le importa. Fumo por la ventanita y no echo el humo dentro de la vivienda, tengo ambientadores. Entonces, no molesto a nadie", manifiesta.

En cuanto a los problemas de salud que le puede acarrear, argumenta que no entiende para qué va a estar preocupándose de su salud "si ya he vivido". Y añade: "Yo ya he recorrido muchas cosas, así que nada, aquí a vivir el momento". Aunque, eso sí, no toma ninguna gota de alcohol.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el tabaco es el principal factor de riesgo evitable para el desarrollo de tumores y muertes por cáncer, siendo responsable del 33% de los tumores y de un 22% de las muertes por cáncer.

El Gobierno, a la luz de estos datos, apuesta por desincentivar el consumo de tabaco con la paulatina ampliación de los espacios libres de humo.

Por un lado, con el objetivo de reducir el número de fumadores sociales, que son aquellos que lo hacen, principalmente, en la calle. Por otro lado, para proteger a los fumadores pasivos, especialmente a los colectivos vulnerables.

Además, la ley incluye una regulación específica para los productos relacionados con el tabaco. Estos son los cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), bolsitas de nicotina o productos a base de hierbas.