Leticia Poole (45), economista, sobre cuándo es mejor pedir una hipoteca: “Por lo general se sitúa entre…”

En el último año, a pesar de la conocida crisis de la vivienda, la firma de hipotecas ha sido un fenómeno en alza desde principios de 2025.

De esta manera, el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo demostró con datos del mes de julio: los préstamos aumentaron un 31,7%.

En este contexto, la economista y profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Valencia, Leticia Poole, contó a los periodistas de Telecinco el mejor rango de edad para solicitar una hipoteca: "Por lo general se sitúa entre los 30 y 40 años".

¿Por qué es mejor a los 30 años?

Las entidades bancarias, a la hora de conceder un préstamo, suelen tener en cuenta numerosos factores del solicitante, principalmente para asegurarse de que este podrá pagar el dinero prestado.

Lo principal a tener en cuenta es la solvencia económica del solicitante. Por esto, los mejores candidatos suelen ser aquellos con contrato fijo, buen sueldo y sin deudas.

En este sentido, la economista resaltó que "la edad ideal para solicitar una hipoteca dependerá de la estabilidad de ingresos de cada persona".

Sin embargo, a pesar de ello, agregó que "por lo general se sitúa entre los 30 y 40 años, cuando se combina mayor seguridad laboral con plazos suficientes para amortizar antes de la jubilación".

En otras palabras, una persona en este rango de edad tiene estabilidad laboral, por lo que cuenta con más posibilidades de hacer frente a las cuotas mensuales y, en consecuencia, el riesgo de impago es bajo.

Por otro lado, la economista agregó que otro factor a tener en cuenta a este respecto es que la edad máxima para finalizar el préstamo de una hipoteca suele ser en torno a los 75 años.

Esto quiere decir que, en el caso de personas de 30 y 40 años, existe una mayor posibilidad de establecer un préstamo con plazos de amortización largos que, a su vez, evitan cuotas mensuales muy altas y hacen más accesible la compra.

Además de esto, los candidatos en este rango de edad suelen tener ahorros con los cuales hacer frente a los pagos de la hipoteca y la vivienda; por esto, en caso de quedar desempleados, existe un fondo de emergencia.

¿Por qué hay más firmas de hipotecas ahora?

Como fue mencionado con anterioridad, en el año 2025 ha habido un importante repunte en la firma de hipotecas. En concreto, según los datos del INE, en el mes de julio se han firmado 41.834 hipotecas.

Ahora bien, la falta de oferta de vivienda en España es una situación universalmente conocida, por lo que este repunte puede llegar a generar cierto desconcierto.

El motivo principal de esto es que, con la bajada de los tipos de interés, es posible adquirir una hipoteca por un interés inferior al 3%.

Sin embargo, esta situación choca con dicha falta de oferta en el mercado de la vivienda, por lo que la mayoría de la gente que firma estos préstamos aún no cuenta con un inmueble.

El principal problema con esto reside en que se genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo cual solo se podrá solucionar construyendo más vivienda.