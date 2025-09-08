Un hostelero no se corta sobre dividir la cuenta en los bares: "Tener a alguien media hora para cobrar es inaceptable"

España es uno de los países con más bares por habitante del mundo. Y es que, aunque las cifras varían cada año, se estima que hay alrededor de 280.000 establecimientos hosteleros, entre los que encontramos bares, cafeterías y restaurantes. Una evidencia más de que la hostelería es uno de los motores económicos de nuestro país.

Sin embargo, a veces las cuentas no salen. Sobre todo cuando hablamos de separar las cuentas y pagar por separado. Esta es, sin duda, una de las grandes polémicas en la mayoría de los bares y restaurantes y lleva tiempo generando gran debate entre clientes y hosteleros.

Y es que, lo que para muchos comensales es un gesto de comodidad, para los profesionales del sector supone una carga añadida que, en determinados casos, puede afectar al propio servicio.

Así lo explica el chef y hostelero Rubén Marqueta, propietario de un conocido local, en un vídeo viral en TikTok: "Que una mesa grande pida pagar por separado no se puede. No se puede pagar por separado, es algo que ya se ha hablado muchas veces...".

El cocinero y propietario advierte de que este hábito no solo complica la organización del servicio, sino que genera situaciones injustas y tensas entre los propios clientes: "El que paga el último se jala las cañas a menudo del que no ha querido pagar", asegura.

"'No, no yo tengo solo dos menús'... ¿Y la caña de entrada? ¿Quién la paga? Entonces, al final tienes un desencuentro con el último porque se ve pagando 20 o 30 cañas".

Además, Marqueta recuerda que dividir las facturas puede bloquear el trabajo en sala y en cocina: "No puedes tener a una persona 30 minutos o 20 minutos para cobrar un ticket en una mesa de 30 personas".

"Es una mesa, una factura porque si no las horas no salen. Una persona 20 minutos y las lentejas, por ejemplo, sin salir a la mesa. Eso no puede ser", zanja el hostelero.

Un debate que, sin embargo, sigue abierto entre quienes defienden la flexibilidad de poder pagar cada uno lo suyo y quienes, desde el otro lado de la barra, reclaman sentido común para que la hostelería pueda seguir funcionando con agilidad y sin mayores quebraderos de cabeza.