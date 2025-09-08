CaixaProinfancia, el programa que impulsa la vuelta al cole: “Soy una madre sin recursos y significa mucho para mí”

CaixaProinfancia, el programa que transforma la vuelta al cole: “Soy una madre sin recursos y significa mucho para mí”

El programa de Fundación ”la Caixa” facilita el desarrollo educativo de los menores en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles refuerzo y ayudas básicas.

Con septiembre arranca un nuevo curso escolar y, con él, el reto económico que supone la vuelta al cole para miles de familias en situación de vulnerabilidad. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los gastos escolares anuales rondan los 2.400 euros y sólo equipar a un niño para el inicio de curso supone unos 520 euros. Una cifra que muchos hogares no pueden afrontar y que agrava las desigualdades en el acceso a la educación.

Uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión. Por ello, la Fundación ”la Caixa”, a través de su programa CaixaProinfancia busca ayudarles ofreciendo refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, talleres familiares y ayudas básicas.

El acompañamiento se brinda gracias a una red de más de 400 entidades sociales de todo el territorio nacional, con escuelas y entidades públicas, que se adaptan a las necesidades específicas de cada territorio y familia.

Un proyecto que busca luchar contra la pobreza infantil

La finalidad del programa es combatir la pobreza infantil dando apoyo educativo durante todo el año para que los niños con menos recursos puedan crecer con las mismas oportunidades. Este curso CaixaProinfancia acompañará a más de 65.000 niños y adolescentes y 41.000 familias en España.

Es el caso de Félix, Chloe, Eury y Daenerys, cuatro hermanos de una familia monoparental encabezada por Estefanía Villalba quien actualmente está en situación de desempleo. Los cinco viven en un barrio humilde del distrito de Carabanchel (Madrid) y participan en el programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa”.

“Soy una madre sin recursos y no puedo acceder a muchas cosas. Esto significa mucho para mí y sobre todo para ellos”, comenta Villalba. Explica que los pequeños “se benefician de muchas cosas”, como de clases particulares o sesiones de psicología, que “han avanzado muchísimo” y que se nota que lo disfrutan porque “nunca quieren ir a casa”.

La progenitora destaca la labor de los trabajadores y cómo se involucran con las familias, ya que “se nota que hay cariño” y que luchan por la integración. “El simple hecho de que alguien externo los escuche, los ayude a expresarse, eso también les ha venido muy bien en el colegio”, agrega.

La iniciativa no se centra sólo en los menores, también ofrece ayuda a los adultos. Villalba, por ejemplo, ha recibido asistencia psicológica por parte del programa. Algo que para ella ha sido como “un empujoncito”.

El programa se adapta a cada situación

CaixaProinfancia atiende a familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. Tal y como detalla Beatriz Hernández, educadora, pedagoga y trabajadora de Redes Cooperativa —una entidad que colabora con CaixaProinfancia— hay contextos de pobreza, de violencia y casos en los que hay “aspectos emocionales o psicológicos” que impiden que los menores puedan progresar. Uno de los aspectos por los que se caracteriza el programa es por adaptarse a la realidad de cada familia.

Los perfiles de los menores también son diferentes. Sin embargo, muchos de ellos guardan una similitud: tienen dificultades escolares significativas dada su situación de vulnerabilidad. Según explica la pedagoga, los escenarios a los que tienen que hacer frente pueden derivar en “bloqueos y problemas de aprendizaje”. Eso impide que después pueda haber “un desarrollo normalizado dentro del mundo educativo”. Por su parte, las familias tienen tanto necesidades materiales como emocionales.

Un modelo que facilita el desarrollo educativo de los menores

Si por algo destaca este programa es por el refuerzo educativo que se brinda a los menores. Hernández detalla que la finalidad es acompañarlos para que su nivel educativo se “corresponda con su edad cronológica” y tengan “una situación de normalidad” en la escuela.

¿Cómo lo consiguen? Todo depende de la situación de cada pequeño. En algunos casos les ayudan a hacer los deberes y en otros les proporcionan un lugar en el que puedan hacerlos. “Hay muchos que pueden seguir el ritmo perfectamente, pero en sus casas no tienen un espacio preparado para poder estudiar o hacer sus deberes”, añade la educadora.

Un kit para empezar el curso en igualdad

Desde hace 17 años, CaixaProinfancia trabaja para acabar con la pobreza heredada y para que ningún niño se quede atrás por las dificultades económicas de la familia. Además de otorgar apoyo educativo, el programa entrega kits dotados de todo el material escolar necesario para cada etapa —infantil, primaria y secundaria—. De esta manera, se alivia el gasto familiar y se motiva al alumnado a regresar a las aulas.

Este programa no sólo contribuye a que el alumnado refuerce sus competencias escolares, también le ayuda a mejorar su autoestima, potenciar su autonomía en el aprendizaje y contribuir a su inclusión social. Todo con un objetivo principal: fomentar la igualdad de oportunidades de aquellos que parten de una situación más vulnerable, como Félix, Chloe, Eury y Daenerys.

'Un verano de oportunidades y crecimiento: el compromiso de CaixaProinfancia con la infancia vulnerable' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Fundación ”la Caixa”.