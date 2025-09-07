Sergio Beguería, experto en marca personal: "Cuanto más retrases tu proyecto, más tiempo le das a tu competencia"

Crear una marca personal es una de las decisiones que pueden marcar la vida de cualquier emprendedor. Eso bien lo sabe Sergio Beguería, un joven de 23 años que presenta el podcast líder en crecimiento personal y emprendimiento.

El podcast que presenta junto a Juan Domínguez tiene casi dos millones de suscriptores en YouTube y se ha convertido en la referencia del desarrollo personal. En su cuenta personal ya alcanza casi medio millón de seguidores.

Uno de los mejores videos de su canal es una guía completa de cómo crear una marca personal. En ella, explica la importancia de esto y los pasos a seguir.

"El marketing está cambiando la publicidad, los anuncios en Facebook, anuncios en YouTube en cualquier lado cada vez son más caros", asegura.

Por ello, Sergio asegura que todas las marcas exitosas actualmente tienen una cosa en común: "la capacidad de poder crear comunidad a través de las redes sociales."

Esto hace que las propias marcas estén empezando a enseñar las personas detrás de los proyectos. No obstante, no se trata "solo de crear contenido en redes sociales y ya está".

Sergio defiende que crear una marca personal tiene "beneficios que vas a notar en tu negocio y en tu vida". Y es que "vas a tener a tener más autoridad o a ser el que más autoridad tiene de todo tu sector."

Esto se refleja en mucha más publicidad y más tráfico de gente. "Ojo, tráfico de calidad", matiza el emprendedor. También te dará seguridad a largo plazo: "Estás creando una relación de confianza con muchas personas, una base, un colchón sobre el que caerte."

Uno de los aspectos que más recalca en su guía es el momento. La clave está en no dejarlo para mañana: "La marca personal es el proyecto que tienes que empezar a trabajar ya."

"Cuanto más retrasas la decisión de empezar más tiempo le estás dando a la competencia de que lo puede hacer antes que tú", comenta.

Sergio Beguería cree que una de las muchas ventajas de crear una marca es que no significa descuidar tus estudios o tu trabajo: "Va a ser un proyecto paralelo que va a documentar tu vida."

"Este proyecto te va a quitar menos de 3 horas a la semana fácil y es gratis, es el futuro del marketing", destaca en una guía de 20 minutos que se puede ver en su canal de YouTube.