Un agricultor de Almería, claro y rotundo: “Esto es muy complejo, todo está más caro y la Seguridad Social te asfixia”

Juan Miguel es agricultor en Almería. Lleva trabajando en el campo desde los 19 años y, en una entrevista con el creador de contenido Héctor Mendoza, habló sobre los desafíos y la realidad a la que se enfrenta en su sector.

En varias ocasiones, los agricultores han alzado la voz respecto a muchas situaciones que ponen en riesgo su actividad, como la falta de relevo generacional, la cantidad de intermediarios entre el productor y el consumidor final, y los precios.

De esta forma, Juan Miguel no se quedó atrás y comentó que este gran número de intermediarios es, al final, “algo que da mucha rabia”. A esto se suma la importante carga impositiva que sufren los autónomos y que “cada día suben más las cosas”.

"¿Por qué meten producto de fuera?"

El trabajador comenzó explicando que la parte más compleja es ser autónomo por todo lo que ello conlleva, sobre todo en relación con lo administrativo: “A nivel de autónomo es complejo tío”.

“Cada día suben más las cosas, los costes de producción son una locura y la Seguridad Social te asfixia", señaló con visible angustia. A continuación, explicó que por cada trabajador que tienen dado de alta deben pagar más impuestos.

No obstante, a pesar de esto, señaló: "Ese es el juego, contra eso no se puede luchar; si hay una serie de impuestos y te los suben, tienes que tratar de buscar cómo sobrevivir y sacar la mayor rentabilidad a tu negocio o dejar de ser autónomo".

El agricultor también aprovechó para comentar que, aunque cree que en España "sí nos dan la importancia que tenemos", acotó que lo hacen "de cara al público".

"Si de verdad sabes lo que tenemos y lo buenos que somos produciendo pimientos, ¿por qué metes el producto de fuera?", manifestó, refiriéndose a la contradicción de que se elogie el pimiento de Almería al mismo tiempo que se introducen en el mercado productos foráneos.

Con esto, Juan Miguel recalcó: "¿Por qué Europa permite que mi pimiento compita con otro pimiento que no está libre de residuos, que no tiene leyes de sostenibilidad y cuya mano de obra no se sabe si está legalizada?".

El gran problema de esta situación para los agricultores españoles es que se trata de una competencia 'injusta', en el sentido de que los productos de fuera no compiten con las mismas condiciones.

En este sentido, el jornalero comentó: "Tengo una plaga o una enfermedad, ¿cómo la combato? Tenía un producto que servía y me lo han quitado porque no era sostenible, (...) que eso está bien, pero si quitas productos buenos y no das alternativa...".

"Hay muchos intermediarios viviendo de mi trabajo"

El trabajador continuó comentando que, en cuanto a los beneficios por producto, los agricultores se encuentran con otra situación complicada: los intermediarios.

Juan Miguel explicó cómo funciona esta cadena: "Tú vienes a mí y me compras un pimiento por 90 céntimos, luego se lo vendes a un mercado local de Madrid y ellos lo venden a 1,30 euros y, hasta que llega a ti, está a 2,50 euros".

"Hay tantos intermediarios viviendo de mi trabajo que da mucha rabia", reveló el jornalero. A pesar de ello, comentó que "tienes dos caminos", siendo uno la venta directa y el otro, "competir contra eso".