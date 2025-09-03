Gustavo Martínez, inversor: “La mejor cartera que puede hacer una persona que no tiene idea de invertir es..."

El mundo de la inversión está lleno de incertidumbre y miles de dudas, sobre todo para aquellos que no son conocedores de la materia. Por esto, Gustavo Martínez, divulgador financiero y experto en bolsa, explicó en el podcast Tengo un Plan cómo empezar en este universo.

El inversor explicó la estrategia que aplicaría y que está diseñada para aquellos que no saben valorar, a nivel de activos, una empresa. Así, expuso una cartera diversificada, segura y con capacidad de crecer a largo plazo.

En primer lugar, expuso que "yo creo que la mejor cartera que puede hacer una persona sin conocimientos de inversión es 60% indexarse o comprar el S&P 500 o indexarse al MSCI World, a mí eso me daría mucha seguridad y creo que va a tirar a largo plazo".

El Standard & Poor's 500 es el índice bursátil que contiene las 500 empresas más grandes y representativas de las bolsas de Estados Unidos; por esto, los expertos suelen presentarlo como una apuesta segura.

Por otro lado, el MSCI World es otro índice bursátil que agrupa a más de 1.500 empresas de gran y mediana capitalización de economías avanzadas. Es también muy seguro para invertir a largo plazo y contiene más diversidad geográfica que el S&P 500.

Ahora bien, para el restante 40%, explicó que, contrario a "lo que dice el mainstream", lo que haría es "en lugar de invertirlo en renta fija, lo pondría en oro físico o papel".

El oro es un tipo de activo conocido como 'activo refugio'; esto se debe a que normalmente los inversores apuestan por este metal en épocas de incertidumbre económica, inestabilidad geopolítica o inflación para proteger su dinero.

La receta de la inversión

El experto en Bolsa continuó, ejemplificando con otras opciones de inversión. Así, mencionó que otro índice bursátil al que se podría destinar parte de la cartera de renta variable sería el DAX alemán: "También está formado por empresas alemanas que son buenas".

"Al final los índices son darwinianos, entra lo mejor y sale lo peor", agregó. En este sentido, el DAX (Deutscher Aktienindex) es uno de los índices más importantes de Europa, ya que cuenta con 40 de las empresas más grandes y de mayor liquidez que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

Con esto, Martínez expresó que su cartera ideal para este perfil principiante en el mundo de la inversión sería: "Yo haría un 60% en el S&P 500, 25% en oro, 10% en bitcoin y 5% en plata".

La plata, al igual que el oro, es un activo que sirve como protección de patrimonio, pero es mucho más accesible que este otro. Sin embargo, al tener un rol dual de activo refugio y metal industrial, supone un mayor riesgo que el oro.

Finalmente, el Bitcoin es un activo especulativo y con alto riesgo, pero al mismo tiempo con grandes oportunidades de ganancia. En este sentido, hasta la más pequeña aportación puede generar mucha ganancia, mientras que si cae su valor, la pérdida se limita a esta pequeña aportación.