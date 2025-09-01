Mercadona confirma un nuevo cambio en el horario de todos sus supermercados a partir del 1 de septiembre

Con el fin del verano y la vuelta a la rutina para millones de españoles, Mercadona ha anunciado un ajuste en los horarios de todos sus supermercados en España.

La cadena valenciana retoma a partir de hoy su horario habitual, cerrando media hora antes que durante los meses estivales y eliminando la apertura dominical en la mayoría de sus tiendas.

La cadena de supermercados Mercadona ha anunciado que, a partir de hoy, 1 de septiembre de 2025, todos sus establecimientos en España volverán a su horario habitual tras la finalización de la temporada estival.

Durante los meses de verano, Mercadona implementó horarios ampliados en más de 300 tiendas situadas en áreas de alto flujo turístico, como Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia y Galicia.

En estos centros, la apertura se extendía hasta las 22:00 horas de lunes a sábado, y en algunos casos también se habilitaban turnos dominicales de 9:00 a 15:00 horas.

Esta estrategia buscaba garantizar un servicio continuo frente al aumento de la demanda, especialmente en secciones como frescos, panadería y pescadería, donde la afluencia de clientes se dispara durante la temporada alta.

Ahora, con la vuelta a la rutina tras las vacaciones, Mercadona retoma su horario estándar: de lunes a sábado, los supermercados abrirán de 9:00 a 21:30 horas, mientras que los domingos y festivos permanecerán cerrados, salvo algunas excepciones puntuales.

La compañía explica que esta decisión responde a su política interna de conciliación laboral, que prioriza el descanso de sus trabajadores, al tiempo que permite ofrecer un servicio más predecible y eficiente a los clientes.

No obstante, Mercadona recomienda que los consumidores consulten los horarios específicos de cada tienda, ya que pueden variar según la ubicación y los festivos locales.

Para ello, pone a disposición su buscador en la página web oficial y en la aplicación móvil, donde es posible filtrar por municipio, código postal o dirección para conocer con exactitud los horarios de apertura y cierre. Esta medida facilita la planificación de las compras y evita desplazamientos innecesarios.

El ajuste de horarios marca, además, el cierre de la etapa de verano en la compañía y refuerza su compromiso con la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.