Mario Bartolomé (21), camarero, alto y claro: "Deberíamos tener mes y medio de vacaciones al año, la ley está descompensada"

El verano está llegando a su fin y con eso el período vacacional de muchos trabajadores. Sin embargo, otros trabajadores por el gremio al que se dedican o por la alta demanda, no han podido disfrutar de sus vacaciones.

De hecho, hay determinadas profesiones como profesores o pilotos de aviones que, por sus períodos de descanso, acaban disponiendo de más días de vacaciones que otras.

Así, este tema llegó a Y Ahora Sonsoles Verano, donde se generó un gran debate al respecto entre un empresario, un trabajador, una socióloga y tertulianos en plató.

Los días de vacaciones

En España, el derecho a las vacaciones está garantizado por la Ley y forma parte de la conciliación entre vida laboral y personal. El Estatuto de los Trabajadores establece 30 días naturales de descanso al año, que se traduce a 22 días laborales.

Es un derecho irrenunciable que no se puede sustituir por una compensación económica a no ser que finalice un contrato.

Por ello, la forma en que se disfrutan estas vacaciones se suele pactar entre empresa y trabajador, tratando de equilibrar la organización interna con las necesidades individuales.

Sin embargo, pese a que lo habitual es disfrutarlas en verano ya que coincide con el buen tiempo y con las vacaciones escolares, cada vez se ve más frecuentemente dividir los días en distintos períodos para así adaptarse a los ritmos laborales.

A ese descanso se le suelen sumar los diferentes festivos nacionales, autonómicos y locales que se reparten por todo el año. No obstante, la percepción de si estas vacaciones son suficientes acaba variando según el sector.

Profesiones como la hostelería hacen la presión laboral un elemento que se vive a diario y que hace que el trabajo se haga más agotador mensualmente, y por eso muchos trabajadores consideran insuficiente el tiempo de desconexión real.

Un claro ejemplo es Mario Bartolomé, un joven camarero de 21 años que no dudó en defender su situación laboral. “Los profesores tienen tres meses de vacaciones. Está un poco descompensado. Un trabajo dentro de la hostelería quema mucho también", afirmaba.

Mario no dudó en señalar los días que consideraba necesarios para descansar: “Las vacaciones justas dependen mucho del caso. Yo, por ejemplo, trabajo en hostelería, en cafetería, y creo que mes y medio de vacaciones estaría bien”.

A las declaraciones del joven camarero estaba Álvaro Juanes, un empresario hostelero que respondió a su petición. “Ya tienes esos días de vacaciones. Tienes un mes más 19 festivos a lo largo del año”, señaló.

Mario contestó reafirmando que desde que empezó a trabajar a los 18 años, "he trabajado todos los festivos de mi vida”. El joven explicó las malas experiencias que había sufrido en sus diferentes puestos laborales como acoso por uno de sus compañeros o presiones de su empresa para que se marchara.

Juanes señaló lo siguiente: "Yo te animo a usar los cauces legales para defender tus derechos. No digo que todos los empresarios seamos perfectos; tenemos que seguir mejorando. Mis trabajadores tienen sus dos días de descanso, sus vacaciones y cumplen sus horarios".

Para contrarrestar las percepciones de ambas visiones, YAS Verano contó con María González, una psicóloga que planteó el tiempo de vacaciones ideal.

"Es importante tener en cuenta que con todo el estrés y la rutina, todavía a partir del séptimo día se alcanza el estado óptimo de descanso", aseguraba. "Lo mejor sería poder tener cada tres meses unos 10 días de descanso".