Javier Sanz (41), empresario, rotundo: “No es lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos y no saber si tendré pensión”

Javier Sanz es un empresario autónomo, CEO de la empresa ADSL Zone, y habló en el programa Y ahora Sonsoles sobre su posición respecto a la carga impositiva en España, ya que considera que hay que pagar impuestos, pero "con mesura".

No obstante, al mismo tiempo se mostró escéptico con el sistema fiscal español y recalcó su frustración con la gestión de los fondos públicos: "Cuando el país tiene la mayor recaudación de la historia y vemos cómo lo despilfarran (...) evidentemente eso crea desafección".

Por último, el joven con 22 años cotizados compartió que estaría dispuesto a renunciar a su pensión, sanidad y educación pública a cambio de pagar únicamente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y aprendería a "autogestionarse" su propia riqueza.

"Despilfarran en chiringuitos"

El joven empresario comenzó matizando que "yo estoy a favor, por supuesto, de los impuestos, pero con mesura y me pongo del lado de los jóvenes porque les entiendo perfectamente la desafección que hay con respecto a la gestión que se hace de nuestros impuestos".

Así, amplió su argumento expresando que "todo lo público funciona cada vez peor. Es un hecho. Lo vemos en el ámbito sanitario, lo vemos en los trenes del AVE que cada vez funcionan peor, lo vemos en la educación...".

"Entonces, cuando el país tiene la mayor recaudación de la historia y vemos cómo lo despilfarran en chiringuitos, en asesores, en ministerios que realmente luego no cumplen con la función para la que han sido creados, evidentemente eso crea desafección", analizó Sanz.

Tras esta contundente introducción, expuso que en su caso personal si le diesen la opción de "renuncia a tu pensión, que tengo mis dudas de que la vaya a cobrar; renuncia a la sanidad pública, renuncia a la educación pública, pero no te quito nada, yo lo aceptaría".

Aseguró que se "autogestionaría" él mismo su riqueza para poder hacer frente a esos gastos. No obstante, agregó que sí pagaría un impuesto en ese caso: el IVA.

"El IVA es el 31% de toda la recaudación del país, es decir, cada vez que compramos algo estamos pagando impuestos", explicó el joven empresario.

Javier Sanz en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

De esta manera, para ilustrar por qué preferiría autogestionarse antes que continuar pagando impuestos, desglosó todos sus gastos que van destinados al sistema impositivo español: "Pago 7 meses al año de mi trabajo en impuestos porque cotizo por autónomos".

"Soy autónomo y tengo una empresa, yo me pongo una nómina y tengo una retención de IRPF del 37% y luego, si encima me quiero repartir dividendos de la empresa, pago un 25% adicional", calculó Sanz.

Al final, es un 62% de gasto en impuestos. Con este contexto y al exponer esto, manifestó que "no me parece lógico ni lícito el trabajar 7 meses para pagar impuestos y que solo 5 meses del año sean para generar mi propia riqueza, que luego, ojo, no sé si me llegará la pensión".

Para concluir su intervención, el autónomo agregó un último matiz como crítica al sistema impositivo español: "Luego encima si generas más riqueza, te ponen el impuesto de las grandes fortunas", es decir, dedicar otro porcentaje, que depende de la riqueza, al sistema impositivo español.