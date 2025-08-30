Denuncia a su jefe y saca a la luz las condiciones precarias de su trabajo: “Si quieres comer tienes que pasar por el aro”

El camarero Carlos Muñoz contó a los periodistas de Equipo de Investigación cómo denunció a su antiguo jefe ante la Inspección de Trabajo por unas condiciones laborales irregulares.

El trabajador explicó al programa en el año 2022 que, a pesar de estar contratado oficialmente por 10 horas semanales, trabajaba 40. Estas horas restantes 'extraoficiales' se las pagaban "en un sobre" con dinero en efectivo.

Esto le trajo como consecuencia que no cotizó por la mayoría de sus horas de trabajo, por lo que al final no podía acceder a la prestación por desempleo. Además de estas prácticas, en su contrato, que recibió tres meses después de ocupar el puesto, figuraban horas y un puesto distinto.

"Es bastante usual en la hostelería"

El camarero comenzó explicando que "yo estaba oficialmente contratado como 10 horas semanales, pero sin embargo yo echaba sí o sí unas 40 horas semanales".

El proceso para recibir el pago por las 30 horas restantes trabajadas era peculiar. Muñoz explicó que al final de mes "el jefe nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar y ahí nos daba en mano, en un sobre, lo que era la cantidad total del sueldo".

Al recibir ese dinero en efectivo, esas horas eran "sin cotizar". A pesar de parecer algo inusual, el trabajador confesó que "es una práctica que realmente es bastante usual dentro de la hostelería".

Añadió irónico que, a pesar de resultar injusto, "si quieres comer y pagar el alquiler, tendrás que pasar por el aro ¿no?". Reflejando así la situación de muchos trabajadores del sector.

Entre las irregularidades que sufría Muñoz, agregó que "de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo no recibí contrato hasta pasados creo que 3 meses y por insistencia mía".

Otra peculiaridad era, en efecto, el contrato, ya que en el mismo figuraba con el puesto de ayudante de cocina y contratado por dos horas diarias, de 14:00 a 15:00 y de 22:00 a 23:00.

La suma de todas estas prácticas ilícitas trajo como consecuencia para el camarero un importante problema a la hora de presentar su solicitud para recibir la prestación por desempleo.

"Si tú cotizas 10 horas en vez de 40 horas, ¿qué pasa? Que cuando llego a ver los días que he cotizado para conseguir el paro, que son 365 días, pues yo me encuentro que de 8 o 9 meses que estuve en este trabajo, no recuerdo ahora mismo, yo había cotizado 15 días", contó.

A raíz de esta situación, confesó: "No pude ni siquiera pedir el paro". Esto llevó al trabajador a presentar su denuncia ante la Inspección de Trabajo y contar lo ocurrido; sin embargo, comentó que fue "de forma anónima".

No obstante, aprovechando el anonimato, junto a otros compañeros de trabajo recopiló pruebas a través de un grupo de WhatsApp y cada uno presentó una denuncia reportando estas condiciones.

Incluso, mostró un audio de su jefe, presentado como prueba: "Escucharme una cosita, todos los que vayan entrando hoy a trabajar están los inspectores de trabajo por el bar, tenéis que decir que estáis 2 horas trabajando ¿vale?".