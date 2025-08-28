Pérez de la Torre recomienda no cometer estos fallos a la hora de comprar vivienda: "Te pueden salir caros"

Si comprar vivienda es el sueño de muchas personas, la pesadilla es la falta de dinero para poder hacerlo realidad. Y es que, a la hora de pedir una hipoteca, el banco suele aportar el 80% del valor, lo que hace que los interesados tengan que tener ahorrado el 20% restante.

Sin embargo, y tal y como advierte Antonio Pérez de la Torre, director general de Alfa Inmobiliaria, “la compraventa de una vivienda no es solo una cuestión de dinero, sino de estrategia y conocimiento del mercado”.

A continuación, te mostramos cuáles son los errores más comunes que pueden convertir la compra o venta de una vivienda en una auténtica penitencia. “Evitar estos errores puede marcar la diferencia entre una buena inversión y un quebradero de cabeza”, añade el experto.

Errores al comprar o vender vivienda

Para hacer más claro cuáles son los desaciertos a la hora de acometer este tipo de inversión, Pérez de la Torre echa mano de lo que ha denominado como ‘los siete pecados capitales en la venta de viviendas’.

“En nuestra experiencia, la mayoría de los errores en la compraventa de viviendas se pueden agrupar en siete grandes categorías que, curiosamente, coinciden con los siete pecados capitales”, indica el director general de Alfa Inmobiliaria.

“Cada uno de ellos representa un fallo que puede costar caro", añade. Vayamos por partes.

Uno de esos pecados es la soberbia. Es decir, sobrevalorar la vivienda. “La explicación es sencilla. El primer mes de exposición es cuando más personas verán la vivienda. Si sobrevalora la propiedad es posible que pierda a los compradores más interesantes, quedando a partir de este momento a expensas de ir bajando el precio paulatinamente”, explica Pérez de la Torre.

El segundo es la avaricia, es decir, querer más de la cuenta con el precio de venta. Por tanto, potenciales compradores pueden huir desalentados por el precio.

Los datos que posee Alfa Inmobiliaria indican que las viviendas que comienzan con un precio inflado tardan un 30% más en venderse.

El tercero, la gula (comprar sin evaluar los costes ocultos). Porque, más allá del precio de la vivienda, hay otros gastos como impuestos, notaría, reformas y comunidad que pueden disparar el coste final.

Y, el cuarto, la lujuria (enamorarse de la primera vivienda sin comparar). “Visitar al menos cinco propiedades similares ayuda a entender si el precio es justo y si esa es la mejor opción”, sugiere el experto.

El quinto pecado es la ira (negociar con emociones en vez de con estrategia). Un vendedor que se deja llevar por la frustración o la impaciencia durante una negociación puede perder oportunidades valiosas. “Las negociaciones deben ser racionales, no emocionales”, advierte Pérez de la Torre.

La envidia es el sexto pecado (compararse con los demás sin analizar el propio caso). Fijar precio basándose en lo que piden los vecinos, sin informes de mercado y sin objetivos, es un error más frecuente de lo habitual.

“Cada vivienda tiene características únicas, y lo que vale para una, no tiene por qué ser lo mismo para otra en el mismo edificio”, resalta el experto.

Y, por último, la pereza (no dedicar tiempo a preparar la vivienda). Unos pequeños arreglos, limpieza profunda, buenas fotografías y descripciones completas pueden marcar la diferencia.

“Las casas que no están bien presentadas tardan más en venderse, y les resultará más difícil defender su precio”, concluye Pérez de la Torre.