Niño-Becerra (74), sobre el caos de las pensiones: "El Estado tiene comprometido un 500% del PIB los próximos 30 años"

Actualmente, los españoles tienen unas preocupaciones claramente identificables. Y es que si se hiciera una lista general en todo el país, muchos de los componentes de ese ranking serían bastante parecidos. Sin duda, ahí no podría faltar la palabra vivienda.

Pero otro de los términos que no puede faltar son las pensiones. Y es que esta preocupación es de lo más recurrente, ya que hace referencia a problemas del presente, pero sobre todo del futuro. Y es que la situación de las pensiones en España es realmente dramática.

Así lo advierten expertos como el economista Santiago Niño-Becerra, quien advierte de que la sociedad española debería estar preocupada por la situación que se avecina en el futuro. Ya que el problema real, aunque se puede palpar hoy en día, vendrá en las próximas décadas.

Estos expertos no solo avisan del problema que ya se ha gestado y que promete ir en aumento, sino que intentan buscar una solución para así ofrecer un camino a quienes pueden intentar poner remedio. En este caso, Santiago hace mucho hincapié en cómo puede afectar a la economía española.

Bajo su punto de vista, lo primero en lo que hay que fijarse es en los ingresos que tiene previstos el Estado, ya que desconfía de que esa cantidad sea suficiente como para hacer frente al gasto posterior. Y es que cada vez hay más demandantes de pensión y menos generadores de riqueza.

¿Tiene solución el problema de las pensiones?

El popular economista Santiago Niño-Becerra lo tiene claro: el problema que tiene España con el actual sistema de pensiones es grave. Y es que, ahora mismo, es totalmente insostenible se mire por donde se mire.

"De entrada, creo que el debate debería ser si los ingresos esperados de las pensiones dan para pagar las pensiones". Este es para el experto el principal problema. Y abraza su afirmación amparándose en los datos obtenidos.

"En un estudio que se ha realizado recientemente, la proyección a 30 años indica que, en pensiones, el Estado español tiene un compromiso del 500% del PIB". Esta estimación, a ojos de este especialista, es un despropósito que podría llevar a España a una situación crítica.

Pero para ser más certero en su análisis y para poner más en valor la gravedad de la situación, arroja un dato revelador: "Estamos hablando de casi 7 billones de euros".Por ello, Niño-Becerra vuelve a mirar una vez más hacia el capítulo de los ingresos.

"Sinceramente, con los ingresos que se están obteniendo, las pensiones no son sostenibles, en su forma actual". Y advierte de que la comparativa con otros países que deberían ser modelos es cada vez más dolorosa. "Por un lado, se puede recurrir a ingresos públicos, como Dinamarca. Lo que pasa es que España tiene un déficit del 3% del PIB y una deuda pública del 103%".

Con estos datos, tal y como explica Niño-Becerra, la situación va camino de ser insostenible si no lo es ya. Pero lo peor es que no parece haber visos de una solución en el corto y en el medio plazo, ya que cada vez va a haber más pensiones que pagar y menos personas que las generen.