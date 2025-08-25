Vuelta al cole en España: de las mochilas a los zapatos, los imprescindibles que van a arrasar este curso

Septiembre trae nuevos retos y materiales básicos: desde mochilas resistentes hasta zapatos Gorila pensados para acompañar todo el curso escolar.

La vuelta al cole no es solo un cambio de calendario, es un momento de preparación que involucra a familias enteras. Cada septiembre, los hogares españoles se enfrentan al mismo reto: organizar el material escolar, renovar uniformes y asegurarse de que los niños comiencen el curso con todo lo necesario.

Libros, mochilas, estuches, ropa deportiva… la lista es interminable. Pero hay un elemento que, por su uso diario y su impacto en la salud, se convierte en uno de los más importantes: el calzado. Y aquí entra en juego Gorila, una marca histórica que ha acompañado a varias generaciones en su etapa escolar.

Gorila: tradición y confianza desde 1942



Gorila es mucho más que una marca de zapatos infantiles. Nació en 1942 y desde entonces ha construido un vínculo de confianza con miles de familias españolas. Conocida por su resistencia y durabilidad, ha sido la opción favorita para el colegio durante décadas.

Su lema, “el mejor amigo del niño”, resume su filosofía: ofrecer calzado que combine salud, confort y estilo, acompañando a los más pequeños en sus primeros pasos dentro y fuera del aula.

Tecnología pensada para el día a día escolar

Una de las claves del éxito de Gorila es su inversión en tecnología aplicada al calzado. Lejos de ser un simple zapato colegial, cada modelo está diseñado con sistemas innovadores que garantizan el bienestar del pie infantil.

Adaptaction®: permite que el zapato se flexione de manera natural, reproduciendo el movimiento del pie y evitando rigideces que pueden afectar al desarrollo.

permite que el zapato se flexione de manera natural, reproduciendo el movimiento del pie y evitando rigideces que pueden afectar al desarrollo. Adaptlite Extralight®: una suela ultraligera que reduce el peso del calzado y aporta amortiguación, flexibilidad y agarre.

una suela ultraligera que reduce el peso del calzado y aporta amortiguación, flexibilidad y agarre. Wateradapt®: membrana impermeable y transpirable que mantiene el pie seco incluso en los días de lluvia, sin sacrificar ventilación.

Si algo caracteriza a los zapatos Gorila es su capacidad para resistir todo un curso escolar. La marca utiliza pieles de alta calidad, forros transpirables con tratamiento antibacteriano y plantillas extraíbles que facilitan la higiene.

Algunos modelos, además, son lavables a máquina hasta 30 grados, lo que supone un valor añadido para las familias que buscan practicidad sin renunciar a la calidad. Este detalle es especialmente valorado por los padres, ya que prolonga la vida útil del calzado en condiciones óptimas.

Modelos para cada estilo de uniforme



El catálogo de Gorila es amplio y se adapta a todas las necesidades escolares. Desde los clásicos zapatos colegiales con velcro hasta mocasines, náuticos o merceditas, la marca ofrece opciones para niños y niñas de distintas edades.

Todos ellos mantienen la estética sobria que requieren los uniformes, pero añaden el toque de diseño y confort característico de la firma. Esto hace que los estudiantes no solo vayan correctamente vestidos, sino también cómodos para afrontar jornadas largas.

Otros imprescindibles para la vuelta al cole

Aunque los zapatos ocupan un lugar destacado, hay otros materiales que también resultan esenciales en la vuelta al cole.

Mochilas ergonómicas

La mochila es el compañero inseparable de cada estudiante. Lo ideal es apostar por modelos ergonómicos, con correas acolchadas y refuerzo lumbar, que repartan el peso de manera equilibrada. Conviene recordar que el peso total no debe superar el 10 % del peso del niño.

Estuches y material de escritura

A pesar de la digitalización, los bolígrafos, lápices y rotuladores siguen siendo imprescindibles. Un estuche organizado con compartimentos permite mantener el orden y evitar pérdidas. Cada vez más familias apuestan por productos sostenibles, como lápices fabricados con madera reciclada.

Cuadernos y carpetas

Los cuadernos siguen siendo la herramienta clásica para organizar apuntes y tareas. Las carpetas con anillas y los archivadores clasificadores ofrecen flexibilidad y ayudan a mantener un orden claro entre asignaturas.

Ropa deportiva

La educación física exige prendas específicas: chándales transpirables, camisetas ligeras y zapatillas deportivas adecuadas. La calidad en estos productos es importante para evitar desgaste prematuro y garantizar comodidad durante la actividad.

Tecnología escolar

Cada vez más centros incorporan tabletas y portátiles al aula. Aunque suponen un gasto extra, facilitan el aprendizaje digital y reducen el peso de los libros. Los accesorios como fundas protectoras o teclados portátiles también se han convertido en imprescindibles.

Botellas y fiambreras reutilizables

La jornada escolar es larga y mantener la hidratación es fundamental. Las botellas reutilizables de acero inoxidable o vidrio son más seguras que las de plástico. Las fiambreras resistentes permiten llevar almuerzos saludables y reducen residuos.

Un inicio de curso con paso seguro

La vuelta al cole no solo es una cuestión de organización material, también es un momento emocional para niños y familias. Estar bien equipados aporta seguridad, confianza y tranquilidad al inicio del curso.

Y dentro de esa lista de imprescindibles, los zapatos Gorila ocupan un lugar prioritario. Su combinación de tecnología, durabilidad y estilo los convierte en la opción ideal para que los pequeños caminen, corran y jueguen sin preocupaciones.

Con más de 80 años de experiencia, la marca sigue fiel a su esencia: acompañar a los niños en su crecimiento, cuidando su salud y ofreciéndoles comodidad. Por eso, en cada vuelta al cole, Gorila es sinónimo de confianza y calidad.

