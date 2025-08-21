20 fuegos continúan activos en Cáceres, León, Zamora y Orense. Los equipos de extinción esperan que la llegada de las lluvias en el tercio norte peninsular ayude a extinguir las llamas. 400.000 hectáreas han sido arrasadas en España en 2025, la mayoría en esta ola de incendios del mes de agosto, según Copernicus. Ayer se restableció el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia tras una semana suspendido.
Los incendios en Castilla y León mejoran por la meteorología y 8 fuegos continúan en nivel 2 de alerta
El fin de la ola de calor se ha convertido en un aliado de vital importancia en la lucha en Castilla y León contra la proliferación de incendios que la asolan desde hace semanas.
En la jornada de este miércoles la lista contabiliza hasta un total de 25, dos menos que en la noche de este miércoles, de ellos ocho con un Índice de Gravedad (IGR) 2, otros seis de nivel 1 y el resto activos en grado 0.
En el nivel más grave figuran los incendios de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina -está pasando a la vertiente palentina y el martes obligó a evacuar Cardaño de Arriba-Gestoso e Igüeña, último en sumarse a la lista y que ha obligado a desalojar a más de 100 personas, todos ellos en la provincia de León, así como los de Porto (Zamora), que obligó el martes a evacuar Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Moncabril, con un centenar de afectados, y Cardaño de Arriba (Palencia).
La ola de incendios quema ya más de 88.000 hectáreas en Galicia
La oleada de incendios que asola a la comunidad gallega desde hace casi dos semanas deja ya 88.300 hectáreas calcinadas tras la última actualización de superficie arrasada por focos activos y estabilizados/controlados.
Así, según las últimas cifras ofrecidas por la Consellería do Medio Rural, hay seis incendios activos que calcinan 82.600 hectáreas y otros tantos estabilizados que afectan a 5.240 hectáreas. Además, continúan controlados otros dos focos que queman 460 hectáreas.
El fuego que más superficie quemó hasta el momento es el de Larouco, en la parroquia de Seadur, que alcanza ya las 30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego. Este fuego es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros.
Un centenar de vecinos de Igüeña (León), evacuados tras agravarse el fuego por el viento
El viento que sopló desde este miércoles por la tarde ha agravado la situación del fuego que se declaró el pasado martes en el municipio leonés de Igüeña, donde sus vecinos -en torno a un centenar- han sido evacuados al pabellón Bembibre Arena, en el municipio berciano de Bembibre.
Debido a esta reproducción del fuego, la Junta de Castilla y León elevó ayer por la noche el nivel de gravedad de este fuego de nivel IGR 1 a 2, por la cercanía con la localidad que precisamente ha tenido que ser desalojada.
Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado a través de su cuenta de X de que han puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno este nuevo foco del incendio, al entender los técnicos que se trata de un fuego intencionado para "romper la estrategia" del operativo que trabaja desde el martes en el lugar.
Hemos puesto este hecho en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Hay que llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor. https://t.co/JiGRHpvdVh— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 20, 2025
Protección Civil asegura que la situación meteorológica de hoy favorece la lucha contra el fuego
La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha declarado esta mañana que las condiciones meteorológicas durante el día de hoy van a servir de ayuda para atacar los incendios activos en el noroeste de la península.
En una entrevista en Antena 3 ha confirmado "que la meteorología hoy es muy favorable, tenemos que aprovechar la oportunidad".
LA UME continúa desplegada en 8 incendios en Cáceres, León, Zamora y Orense
La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en el noroeste del país para intentar apagar los incendios que aún permanecen activos y fuera de control.
El cuerpo militar trabaja en estos momentos en 8 focos activos: Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina, Anllares del Sil (León), Porto (Zamora), Oímbra, Larouco (Orense) y Jarilla (Cáceres).
Despliegue actual de la #UME
📍 #IFYeres #León
📍 #IFOencia #León
📍 #IFBarniedoDeLaReina #León
📍 #IFAnllaresDelSil #León
📍 #IFPorto #Zamora
📍 #IFOímbraXinzoDeLimia #Ourense
📍 #IFSeadurLarouco #Ourense
📍 #IFJarilla #Cáceres
Trabajo conjunto, en equipo.
Trabajo conjunto, en equipo.
Aunque PP y PSOE coinciden en que los incendios forestales requieren más prevención, una mejor gestión del territorio y mayor coordinación institucional, no hay visos de acuerdo político entre los grandes partidos.
¿El motivo? Los socialistas insisten en situar los incendios dentro de la "emergencia climática" y la transición ecológica, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo rechazan ese marco al considerarlo "ideológico y polarizador".
La brecha se hace más evidente tras el viaje de Pedro Sánchez a Orense, uno de los epicentros de los fuegos de este verano. Allí propuso un "gran pacto de Estado" que, según dijo, debe dejar "la emergencia climática fuera de la lucha partidista".
Ocho carreteras continúan cortadas por los incendios en Castilla y León y Extremadura
Ocho carreteras continúan cortadas este jueves por los incendios forestales, siete en varias provincias de Castilla y León y una en Extremadura, según la última información actualizada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las ocho vías cerradas son secundarias y la mayoría se encuentran en la provincia de León, donde sigue prohibida la circulación en ambos sentidos en la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
En Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda, y la ZA-104, por Ribadelago, y en Palencia la P-217 entre Cardaño de Abajo y Cardaño de Arriba, todas ellas también en ambos sentidos.
Por su parte, en Extremadura continúa cerrada en sentido creciente de la kilometración la CC-224, que une los valles cacereños del Ambroz y Jerte entre Hervás y Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras.
📢🔥Actualizamos las 8 carreteras cortadas por incendios forestales, todas secundarias.
📍León
⚫️LE-2703 Portilla de la Reina
⚫️LE-4212 Cariseda
⚫️LE-5228 Salas de los Barrios
⚫️LE-7311 Nogar
📍Zamora
⚫️ ZA-103, ZA-104 Vigo de Sanabria
Trabajo intenso nocturno en el incendio de Porto (Zamora), que mantiene a 11 municipios desalojados en Sanabria
Los servicios de extinción han realizado un trabajo intenso durante la última noche para combatir las llamas en el incendio forestal de Porto (Zamora), que se acerca a las localidades de Moncabril, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo a través del camón del Cárdenas, sin llegar aún a esas poblaciones evacuadas. Once localidades continúan desalojadas en Sanabria a causa del avance de este fuego.
Entre otros puntos, los trabajos nocturnos de extinción, facilitados por la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche, se han centrado en esa lengua de fuego que bajaba por el cañón del Cárdenas hacia el Lago de Sanabria, según han informado fuentes del operativo de extinción.
Este incendio, según las estimaciones en base a los mapas del sistema Copernicus del pasado martes, ha calcinado ya más de 10.000 hectáreas, principalmente del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, ubicado en la provincia de Zamora, pero también del valle del Caseio de Ourense y del entorno del lago de la Baña de León.
AEMET: se reduce el peligro de incendios y alertas por lluvias y tormentas
La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado a primera hora de esta mañana que hay avisos activos para la jornada de hoy en España por lluvias y tormentas. Aviso amarillo en Cantabria, Cataluña y País Vasco; naranja en Guipúzcoa, Navarra y las islas Baleares.
También se esperan lluvias en el noroeste peninsular, factor que podría ayudar a los equipos de extinción a sofocar las llamas.
Además, AEMET ha publicado en X que "el nivel de peligro de incendios es, en general, más bajo que en días pasados en buena parte de España. No obstante, hay zonas todavía este jueves con peligro muy alto o extremo, especialmente en áreas del noroeste, nordeste y sureste de la Península.
21/08 07:36 Avisos activos hoy en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv
-
Renfe confirma que los trenes en la línea Madrid-Galicia circularán este jueves con "normalidad"
Renfe ha anunciado que a partir de este jueves los trenes habituales circularán con normalidad en sus horarios programados en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, al mismo tiempo que ha subrayado que si fuese necesario "se prevé reforzar el servicio con trenes especiales para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada".
Así lo ha comunicado Renfe en su cuenta de 'X', tras la reanudación del servicio de esta línea, cortada desde hace siete días, que ha vuelto a estar operativa a las 17.00 horas de este miércoles, tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.
La compañía ferroviaria ha confirmado que un tren saldrá con normalidad de Madrid a las 10.30 horas, con parada en Zamora y la llegada está prevista en Ourense a las 12.45 horas. En sentido contrario, un tren con origen Ourense arrancará su viaje a las 17.30 con parada en Zamora y llegada a Madrid programada a las 19.45 horas.
El alemán Jörn o los hermanos Prieto, rostros de la tragedia en Lusío, donde no queda una casa en pie: "Invertí todo mi dinero"
En un rincón al que solo se accede por caminos de montaña, oculta hasta este sábado entre un mar de árboles, se levantaba Lusío, una pequeña población de apenas 11 habitantes fijos que se integra en el municipio leonés de Oencia. Pero este domingo, este paradisíaco rincón de El Bierzo se convirtió en un cenicero por culpa de las llamas, que no dejaron piedra sobre piedra.
Jörn, como todos los vecinos, no vio venir el horror. Este ciudadano alemán concede una íntima entrevista a EL ESPAÑOL mostrando su casa sin abrir las puertas, porque ya no están. Todo es un amasijo de cenizas de las que aún emana calor.
-
Incendios en España | 1.300 personas evacuadas esta noche en León
Un fuego de nivel 2 de peligrosidad que afecta a los municipios leoneses de Igüeña (1.249 habitantes) y Campo de Martín (73 habitantes) ha obligado a evacuar a la población esta noche. Las autoridades creen que el incendio ha podido ser intencionado.
🚨Información 21 de agosto a las 00:00 horas Actualización de localidades desalojadas por el #IFColinasDelCampoDelMartinMoro:
➡️Colinas del Campo De Martín Moro Toledano
➡️Igüeña
Albergados en Bembibre@naturalezacyl pic.twitter.com/iuZ4RdJyC8