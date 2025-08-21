El fin de la ola de calor se ha convertido en un aliado de vital importancia en la lucha en Castilla y León contra la proliferación de incendios que la asolan desde hace semanas.

En la jornada de este miércoles la lista contabiliza hasta un total de 25, dos menos que en la noche de este miércoles, de ellos ocho con un Índice de Gravedad (IGR) 2, otros seis de nivel 1 y el resto activos en grado 0.

En el nivel más grave figuran los incendios de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina -está pasando a la vertiente palentina y el martes obligó a evacuar Cardaño de Arriba-Gestoso e Igüeña, último en sumarse a la lista y que ha obligado a desalojar a más de 100 personas, todos ellos en la provincia de León, así como los de Porto (Zamora), que obligó el martes a evacuar Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Moncabril, con un centenar de afectados, y Cardaño de Arriba (Palencia).