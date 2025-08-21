Cuándo se cobran las pensiones en agosto de 2025: fecha confirmada en Caixabank, Santander, BBVA y otros bancos

Cobrar la pensión a tiempo es vital para millones de jubilados en España, sobre todo en agosto, cuando los gastos del verano se acumulan y cada euro cuenta para poder disfrutar con tranquilidad de esta época del año.

Desde los viajes para reencontrarse con la familia hasta el aumento en la factura de la luz por el uso del aire acondicionado, la pensión mensual se convierte en un salvavidas económico para todas las familias.

De acuerdo con la normativa de la Seguridad Social, las pensiones contributivas se abonan oficialmente entre el día 1 y el 4 del mes siguiente.

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los bancos opta por adelantar el pago a sus clientes varios días antes, como parte de una política comercial habitual.

Este anticipo, que no está regulado por ley pero sí consolidado en el sistema bancario español, facilita la gestión económica de muchos jubilados.

Cada entidad bancaria elige la fecha concreta del ingreso, lo que provoca ligeras diferencias entre un banco y otro.

Durante agosto de 2025, las fechas previstas de abono varían entre el 21 y el 25 del mes, según cada banco. A continuación, detallamos el calendario estimado por entidad:

Unicaja, Caja de Ingenieros y Bankinter : jueves 21 de agosto

: jueves 21 de agosto Banco Santander : viernes 22 de agosto

: viernes 22 de agosto CaixaBank : domingo 24 de agosto

: domingo 24 de agosto BBVA, ING, Ibercaja, Kutxabank, Sabadell, Abanca y Cajamar: lunes 25 de agosto

Estas fechas, aunque suelen cumplirse de forma estable mes a mes, pueden verse modificadas si coinciden con fines de semana o días festivos, por lo que conviene tenerlo en cuenta.

En el caso de CaixaBank, es importante destacar que los pensionistas recibirán el ingreso correspondiente el domingo 24 de agosto.

La entidad mantiene de forma fija el día 24 de cada mes como fecha habitual para abonar las pensiones, independientemente de si cae en día laborable, festivo o fin de semana.

Esta política se aplica de manera constante a lo largo de todo el año 2025, sin excepciones.

Para evitar confusiones, lo más recomendable es consultar directamente con el banco a través de sus canales habituales: aplicación móvil, sitio web oficial o atención telefónica.

En caso de que algún pensionista no reciba el ingreso en la fecha indicada por su banco, se recomienda contactar directamente con la entidad para aclarar la situación.

Es posible que existan retrasos puntuales o incidencias técnicas que puedan solucionarse con rapidez. Además, verificar que los datos bancarios estén actualizados y correctos puede evitar demoras en el pago.