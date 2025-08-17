Revisa tus cajones si tienes estas tres monedas de dos euros: son un tesoro cuyo valor supera los 1.000 euros

Ya nadie se acuerda de las pesetas que estuvieron con los españoles más de 130 años. Porque, desde el 2 de enero de 2002, la nueva moneda de euro es la que está presente en sus bolsillos.

Con diferentes denominaciones, desde un céntimo a dos euros, estas monedas se han ido renovando, sobre todo las de dos euros. Y hay algunas de ellas que, pese a su corta vida, han disparado su valor.

Con estas monedas se rompe uno de los 'principios' que dice que la antigüedad es uno de los factores que puede inflar su valor. No siempre es así.

El valor de una moneda depende en gran medida de su rareza, demanda y estado de conservación. A estas tres características hay que unir una cuarta: su tirada.

Por ejemplo, hay monedas de 5 y de 25 pesetas de la época de Franco cuyo valor es el nominal que tienen en el anverso. Y todo porque tuvieron una tirada muy elevada que hace que el más común de los mortales pueda tener una en su casa.

Los euros más valiosos

Junto a las características antes indicadas, hay una quinta (recuerden, no hay quinto malo). ¿Cuál? Pues que estemos hablando de ediciones especiales para conmemorar aniversarios o eventos destacados.

Y habría una sexta y una séptima: que sean ediciones limitadas; y que tengan algún tipo de error, imperfección o anomalía.

Moneda de 2 euros con la imagen de Grace Kelly

Teniendo en cuenta todo lo dicho con anterioridad, hay una serie de monedas de dos euros que valen miles de euros. Y eso que apenas han pasado poco más de dos décadas desde la puesta en marcha del euro.

Entre todas las monedas de dos euros que se han puesto en circulación desde 2002, hay tres de ellas cuyo valor en la actualidad supera los 1.000 euros. Por ejemplo, una que se puso en circulación en el Principado de Mónaco.

En concreto, se puso en circulación en 2007 con el fin de conmemorar el fallecimiento en accidente de tráfico 25 años atrás de Grace Kelly. Por eso, en una de sus caras tiene la efigie de la princesa. Sólo se emitieron 25.000 unidades.

A continuación, otra moneda, en este caso de Lituania. Por ella se están pagando alrededor de 2.000 euros. Su puesta de largo fue para conmemorar la Reserva de la Biosfera Zuvintas. Y ha multiplicado su valor debido a un fallo en una leyenda.

Moneda de dos euros de Lituania que vale miles de euros.

En concreto, en el canto de la moneda debería estar escrito ‘Dievs, sveti, letviju’. Pero, en 500 de estas monedas (que son las más valiosas), el grabado dice lo siguiente: ‘Laisvé, Vienybé, Gerové’.

Por último, la tercera de las monedas de dos euros que más ha disparado su precio es otra emitida en Mónaco en 2015. Se han llegado a pagar más de 1.250 euros.

En su diseño, una torre encima de la Roca de Mónaco. En la parte inferior se lee la inscripción ‘Fondation de la Forteresse’, un hecho que sucedió 800 años atrás en el Principado. Únicamente se emitieron 10.000 unidades, lo que infló su valor.