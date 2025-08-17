Una abogada, advierte sobre la okupación en España: “Aunque demandes vas a estar 1 año y medio sin tocar ese piso”

La okupación en España es un tema que ha protagonizado numerosos titulares y ha sido motivo de discusión entre los españoles. Además de generar alerta entre los propietarios, también es la razón por la que muchos temen poner sus viviendas en alquiler.

El principal temor consiste en que un proceso judicial para intentar desalojar a un okupa toma alrededor de 18 meses, durante los cuales el propietario pierde dinero y vive una situación muy tensa.

Por esto, Violeta García, abogada especializada en derecho inmobiliario, declaró a través de su red social TikTok que "en España tenemos un gran problema de okupación".

A pesar de que las cifras de okupación no son tan elevadas, es cierto que España es uno de los países europeos con mayor tasa de okupación, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De esta forma, a pesar de que existe la Ley 1/2025, también conocida como Ley Antiokupas, que busca agilizar los desalojos, la abogada declaró que "tenemos unas leyes que son muy garantistas".

"Por un lado está bien ser garantista, pero otra cosa es dar rienda suelta a que la gente que se quiera aprovechar de la ley lo haga y esto es lo que está sucediendo en España", continuó la experta.

En España hay muchas personas en situación vulnerable que no tienen la capacidad económica de hacer frente al gasto de una vivienda, "y esto es un problema".

No obstante, hizo énfasis en que "hay personas que se aprovechan de la legislación que tenemos actualmente y se dedican literalmente a vivir beneficiándose de esto".

Una vez aclarado esto, comentó que "todo lo que os voy a contar es algo que he visto con mis propios ojos". Recalcó también que son datos que no provienen de estadísticas, sino que "lo veo en mi día a día".

"Me he encontrado okupas con señora de limpieza"

La abogada relató que "hay muchas personas que trabajan y cobran en negro". Al ser así y no tener que declarar a Hacienda este dinero, "a ojos de la ley son personas vulnerables que viven de ayudas o de lo que sea y que están okupando pisos teniendo mucho dinero".

"Yo me he encontrado okupas y esto que os estoy diciendo es totalmente cierto, que tenían una señora de limpieza", declaró la experta.

Es cierto que algunos okupas que llevan mucho tiempo viviendo ilegalmente en una vivienda, a veces contratan servicios que puedan demostrar que residen allí a ojos de la ley, o también se empadronan en estos inmuebles.

Así, expresó que el mayor problema a la hora de enfrentarse a un caso de okupación es que "la justicia es muy lenta y aunque tú como propietario demandes a una persona que está ocupando tu piso, vas a estar un año y medio sin tocar ese piso".

"Hay una gran parte de okupas que simplemente, cuando llega el lanzamiento o cuando llegan a un acuerdo con un propietario, dejan un piso y se meten a otro, es su forma de vivir", expuso la experta en derecho inmobiliario.

Tras haber expuesto esto, sentenció sin rodeos que "tenemos un problema muy grave en España, la okupación está a la orden del día y ya no son solo pisos de bancos sino que son pisos de gente normal, de propietarios que tienen una casa".

"En otros países este problema se soluciona mucho más rápido", concluyó, "pero ya os digo que en España la justicia, aunque te da la razón, es lenta, tarda mucho tiempo, es muy garantista y al final quien sale ganando es la gente que se vale de esto".