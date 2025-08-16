Una española se muda a Australia y no se calla: "Lo de currar todo el año por un mes libre que lo haga otro"

Cada vez son más los españoles que toman la decisión de abandonar el país para tratar de encontrar nuevas oportunidades laborales en el extranjero, donde en muchos casos se puede disfrutar de unas condiciones más beneficiosas.

Entre todos los destinos posibles, hay uno de ellos que destaca especialmente, como es Australia, un país cada vez más elegido por todo lo que puede ofrecer, tanto a nivel de ocio como en el terreno laboral, con sueldos que para muchos son muy interesantes.

Así lo asegura Miriviyi, una joven catalana que tiene claro que tomó una buena decisión a la hora de poner rumbo a Australia, principalmente por su trabajo: "¿Trabajar todo un año para solo un mes libre? No, gracias".

La joven asegura que en este país el desempleo es bajo y los salarios compiten al alza, lo que se traduce en más tiempo y dinero para vivir lejos del trabajo. Recalca que allí es posible disfrutar del sueldo, que "te da para ahorrar y gastar" sin tener que hacer miles de ajustes financieros cada mes.

En Australia se puede disfrutar de una gran conciliación laboral y personal, mientras que en España hay que trabajar todo el año para apenas disfrutar de un mes de vacaciones. En territorio aussie es frecuente juntar días libres suficientes como para una escapada o darse un capricho.

Todo ello mientras se consigue seguir sumando dinero a la hucha y ahorrar, por lo que es una opción muy a tener en cuenta al permitir reunir importantes ahorros sin tener que renunciar al ocio.

No piensa en volver a España

La creadora de contenido asegura que no piensa en regresar a España, ya que "se me queda pequeño". Su queja principal es que muchos españoles necesitan de dos trabajos para poder darse un mínimo capricho.

A ello suma que la recompensa por trabajar duramente todo un año se reduce a apenas 30 días libres tras tanto trabajo. Además, compara la situación entre España y Australia en lo que respecta al acceso al mercado laboral.

"Tengo mi carrera, pero, ¿me tengo que estar peleando con 50.000 personas… para que me paguen bien?", recordando que en casi cualquier sector hay una gran competencia. Por ello, "no veo el momento de volver".

Asegura que regresar a Cataluña "es mi plan Z", por lo que solo se plantearía volver en el caso de que la experiencia en Australia llegase a torcerse a tal punto que no pudiese encontrar salida alguna para su vida.

Por el momento considera que el país oceánico le ofrece todo lo que puede necesitar y que, desgraciadamente, no le aporta España, y por ello entiende que muchos en su situación decidan tomar el mismo camino y buscarse la vida en el extranjero.

Cómo trabajar en Australia

En los últimos años, son cada vez más quienes sienten atracción por la posibilidad de emprender una nueva etapa de su vida en Australia, aunque para encontrar trabajo en el país es necesario cumplir con una serie de requisitos, que comienzan por tener un visado en regla.

Se puede trabajar en el país con visa de estudiante, Work & Holiday, Sponsored visa o Skilled Visa, y es posible hacerlo de forma legal a partir de los 16 años (en algunos estados, desde los 14 años).

Uno de los requisitos imprescindibles para trabajar en el país es tener un TFN o ABN, que es un número que depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar, aunque también se pueden tener los dos.

Si una empresa te va a contratar y vas a trabajar por cuenta ajena, necesitarás disponer de TFN y, si vas a trabajar como autónomo, tendrás que tener un ABN. También hay que tener una cuenta bancaria en Australia, aunque no es imprescindible desde el punto de vista legal.

Es recomendable en cualquier caso porque así se podrán recibir pagos por transferencia bancaria y el proceso será más sencillo y rápido. Por otro lado, sería aconsejable tener un buen nivel de inglés, si bien en algunos casos no será obligatorio.

Pese a ello, cuanto más alto sea el nivel en este idioma será más sencillo poder encontrar un buen puesto de trabajo. En todo caso, en la gran mayoría de los casos, se debe necesitar un mínimo de inglés para poder comunicarse en la entrevista, aunque hay otros trabajos a los que es posible acceder según se llega al país.

¿Cuál es el salario mínimo en Australia?

Si se cobra lo mínimo que se puede cobrar en Australia, quiere decir que una persona que trabaja a jornada completa, que en el país oceánico es de 38 horas a la semana, se percibirían unos 3.500 dólares australianos, que el cambio serían unos 1955 euros mensuales.

Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los contratos para inmigrantes en Australia son "casual", en los que el trabajador debe recibir un recargo del 25%. Por este motivo, incluso en trabajos no cualificados, se suele cobrar en torno a 28 dólares australianos por hora (10 euros/hora).

No obstante, hay algunas opciones y son muchos los estudiantes que perciben en trabajos no cualificados unos 17 euros la hora al cambio. Además, los fines de semana se cobra más, ya que la ley establece que se cobra un extra en algunos sectores por trabajar en fin de semana o festivo.

El salario mínimo interprofesional en Australia se cifra en 23,23 dólares australianos por hora, es decir, unos 13 euros/hora.