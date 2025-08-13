Una joven de Murcia confiesa su sueldo en EEUU como profesora: “Con mi primer trabajo me compré un piso”

El coste de vida en España ha ido aumentando en los últimos años, lo que ha provocado que muchos españoles pierdan poder adquisitivo.

Sectores como el de la vivienda, la energía y el consumo se han encarecido considerablemente a causa de la inflación. Esto, sumado a que los salarios no han experimentado una subida paralela a dicho coste, ha hecho que cada vez más españoles busquen un futuro en el extranjero.

Alexandra López es una joven de Murcia que, tras tener varias experiencias viviendo en el extranjero, descubrió que su futuro estaba en uno de estos países. Así, contó en el programa Y Ahora Sonsoles que se mudó a California, Estados Unidos, donde trabaja como profesora.

"El coste de vida es más elevado"

La joven comentó que los sueldos anuales en Estados Unidos son de "seis cifras", a lo que añadió que ella, como profesora universitaria, cobra "120.000 euros anuales".

Explicó que acabó asentándose en Estados Unidos porque, mientras estudiaba dos carreras en la Universidad de Murcia, "trabajaba para costearme y me costaba mucho compaginar los estudios con el trabajo y luego pagar salidas con amigos y con mi pareja del momento".

Durante su segunda carrera, estuvo en países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, y "en esos países vi que mientras estudiaba y le daba clases particulares a unos compañeros, simplemente con esas poquitas cosas ya ganaba más que en España".

"Vi que era muy enriquecedor no solamente estudiar, sino también buscar un trabajo que me pudiera sustentar y así fui haciendo mi vida hasta que me ofrecieron un puesto de profesora en la universidad mientras estudiaba mi primer máster", contó.

Agregó que, a pesar de que su sueldo es muy superior a lo que ganaría en España, el coste de vida en California es muy alto: "Sí que es verdad que cobramos más, pero el coste de vida es muy elevado. Sin embargo, el margen que me queda de mi salario es más aquí de lo que sería en Murcia".

La sanidad y el seguro médico en Estados Unidos son uno de los mayores gastos de los estadounidenses. Frente a esto, explicó López que "un porcentaje de tu salario bisemanal va directamente a tu seguro médico y tú puedes elegir los beneficios que quieres".

No obstante, dicho seguro no cubre todo, sino que "depende de lo que tú estés dispuesto a pagar y de la salud de la que partas", añadió la joven. Indicó que un problema de salud grave, como por ejemplo un trasplante, podría rondar los "80.000 euros".

Sobre gastos más concretos, explicó que salir a cenar "sin muchos lujos" ronda un mínimo de "100 dólares por pareja más la propina".

Alexandra López en el programa 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Respecto a cuánto gasta por alquiler, comentó que "esa es la cosa, cuando conseguí mi primer trabajo en la facultad de Medicina ya me compré mi casa porque me dieron la hipoteca". Una situación que, actualmente, pocos jóvenes españoles pueden permitirse.

De esta manera, tras ofrecer un boceto de cómo es la vida en Estados Unidos para una persona joven, sentenció con rotundidad que "vivo muy bien en California y estoy muy feliz".