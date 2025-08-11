La ola de calor no cesa en Andalucía: deja avisos naranjas con temperaturas máximas que rondan los 42ºC

A diferencia de otras comunidades de España, la ola de calor no cesará en Andalucía durante los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para este lunes en las ocho provincias.

Se espera que los termómetros puedan alcanzar o superar los 42ºC de máxima en varios puntos de Andalucía.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, las máximas horas de calor se registrarán desde las 13,00 hasta 21,00 horas.

En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor estará presente en la zona de la campiña cordobesa y en Sierra y Pedroches.

En la provincia de Jaén, los avisos regirán en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperan máximas de hasta 42ºC.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Huelva los avisos estarán activados en las partes de Aracena, Andévalo, Morena y Condado.

Asimismo, también contarán con avisos por altas temperaturas las zonas de las campiñas sevillana y gaditanas, además de la Cuenca del Genil en la provincia de Granada.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada y el Litoral de Huelva.

También las comarcas jienenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, y las zonas de la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde las temperaturas máximas oscilan entre los 39 y 38 grados.

Recomendaciones del 112

Por este motivo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía insiste en la recomendación a la población para extremar la precaución durante la ola de calor y la atención a ancianos, enfermos crónicos y niños.

Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed.

Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.

El 112 también ha aconsejado, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado.

Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegerse del sol.

Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.

Un millar de atendidos

Desde el pasado 16 de mayo, los centros sanitarios andaluces han atendido a un total de 897 personas que requerían de urgencia asistencia médica debido al calor.

Quironsalud advierte que sufrir calambres musculares puede ser un síntoma de un golpe de calor

Según los datos de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía consultados por EL ESPAÑOL de Sevilla, 455 de estas asistencias se han debido a un golpe de calor o insolación, mientras que 442 pertenecían a la categoría de 'otros calor'.

Además, un total de 134 personas han fallecido en la región por causas relacionadas con las altas temperaturas hasta el pasado mes de julio, duplicando así los datos del mismo periodo de 2024, según las estimaciones realizadas por el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III.

La ola de calor comenzó el pasado domingo 3 de agosto según la AEMET y, por el momento, se mantendrá activa.