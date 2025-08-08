Una hostelera en la ruina por la ola de calor: “Normalmente vendo 300 bocadillos. Hoy he vendido 6. Catastrófico”

La reciente ola de calor, además de suponer temperaturas que llegan hasta los 40 grados, ha tenido un importante impacto económico para miles de establecimientos.

Los comercios ven cómo, durante las horas de más calor, las calles se encuentran completamente desiertas y los clientes escasean.

Los reporteros del programa de Radio Televisión Española, Mañaneros 360, hablaron con varios hosteleros y dueños de establecimientos que declaran que sus ventas han decaído significativamente desde el inicio de la ola de calor.

"Esperamos que vengan unos días de tregua"

Una trabajadora de un quiosco de Loterías y Apuestas del Estado comentó que "de 2 de la tarde, que empieza aquí a dar el sol, hasta las 7, no se acerca nadie. Alguno viene, apoya el brazo y se quema".

"En un día normal, a esta hora podría haber vendido hasta tres veces más", expuso sin rodeos la trabajadora del quiosco.

Otra empleada de una tienda de souvenirs también comentó que "hay muchísima menos caja. Se nota muchísimo la diferencia cuando hay una ola de calor. Casi nadie pide tours, solo piden información, notan el calor y se terminan yendo".

Añadiendo a la suma de testimonios negativos, una trabajadora de una heladería también declaró que la ola de calor se ha hecho notar en su negocio: "A esta hora normalmente hay cola, pero ahora hace demasiado calor. Dejamos de vender aproximadamente la mitad por las temperaturas".

"Con menos temperaturas llego a vender 300 bocadillos y hoy llevo, generosamente, 6 bocadillos; es catastrófico", reveló una hostelera de un establecimiento en el centro de Madrid. "Estamos deseando que empiecen a venir ya unos días que nos den un poquito de tregua".

Así, los hosteleros denuncian que han perdido hasta un 40% de las ventas con motivo de las altas temperaturas. Además, las horas de más calor son entre las 17:00 y las 19:00, por lo que, en dicho rango de tiempo, las terrazas se encuentran vacías.

En el mes de julio, cuando se registró la primera ola de calor del verano, los dueños de los comercios ya lidiaron con esta situación.

No obstante, Antonio de María, presidente de la Federación Hostelera de Cádiz, explicó que, en efecto, las ventas sufrieron un golpe: "Al mediodía es imposible sentarse en una terraza".

¿Hasta cuándo estará la ola de calor?

El último aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra una previsión poco favorable para los negocios y los españoles en general. Según dicho aviso especial, las altas temperaturas perdurarán hasta, al menos, el 13 de agosto.

Además, tendrá la peculiaridad de que, en algunas zonas del sureste peninsular, se formarán chubascos y tormentas secas.