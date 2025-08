Una joven española habla claro de su viaje a Roma por el Jubileo de los jóvenes: "He descubierto que no estoy sola en mi fe"

Del 28 de julio al 3 de agosto se celebró el famoso Jubileo de los Jóvenes organizado por la Santa Sede para fortalecer la fe.

Así, aunque en España la religión cada vez predomina menos entre los jóvenes, son muchos los que abrazan su fe con diferentes tipos de peregrinación.

Una de ellas es Gabriela Manzanares, una joven de 19 años que decidió animarse a viajar a Roma con su parroquia para profundizar en su fe. De hecho, confiesa a este medio que es la primera vez que participaba en un evento de este estilo.

El Jubileo para los jóvenes

Según Notas de Coyuntura Social, se calcula que actualmente en nuestro país el 32% de la población de entre 18 y 29 años se identifica como católicos. En comparación hace más de dos décadas, en 2002, el porcentaje era del 60%.

Es decir, la pérdida de la fe entre los jóvenes en España es un hecho que cada vez asusta más a la Iglesia.

Sin embargo, los que mantienen sus creencias, no dudan en ser partícipes en diferentes actividades que organiza la Santa Sede como punto de encuentro para jóvenes con fe de todo el mundo.

Ya sea a través de las Jornadas de la Juventud que se organizaron hace dos años en Lisboa que contó con más de 75.000 españoles, o este año con el Jubileo en Roma al que han acudido más de 25.000 jóvenes desde todas partes de España.

Una de ellas es Gabriela Manzanares, una joven madrileña que, aunque confiesa que anteriormente había vivido la fe en solitario, vio en el Jubileo la oportunidad, tanto física como espiritual, de acercarse a la Iglesia.

"Me impulsó la oportunidad de ir con mi parroquia, profundizar en mi fe y, especialmente ver al Papa Francisco. Siempre ha sido un gran referente para mí como símbolo de entrega y cercanía con los jóvenes", cuenta.

Vídeo del Papa Leon XIV en el Jubileo de los jóvenes.

"Y, aunque el Papa Francisco no esté, ha sido un privilegio conocer al Papa León XIV y aprender de él", indica la joven a este medio.

El deseo original de Gabriela de conocer al Papa Francisco demuestra toda la preparación y logística que supone este viaje para los jóvenes. "Lo ha organizado la Delegación de Juventud, a través de donaciones hemos podido reducir el coste por persona", apunta.

Asimismo, pese a que la joven llega desde Madrid, el Jubileo reúne a jóvenes de todas partes de España y del mundo: "España es un país con tradición católica por lo que nuestra cultura tiene más influencia cristiana y aunque la fe se sigue de manera distinta, todos tenemos el mismo objetivo: Cristo".

De hecho, conocer a personas de otros países es uno de los aspectos que más adoran los jóvenes. Poder compartir ideas, pensamientos y reflexiones muy diferentes a los del día a día.

"Roma ha estado repleta de grupos de jóvenes con los que te cruzabas, hablabas o cantabas sin importar el dónde o el cómo los habías encontrado. Lo más bonito ha sido hablar con personas con las que compartir la experiencia que estábamos viviendo, cómo habíamos llegado allí o de dónde veníamos. Al fin y al cabo, lo que nos une no es la procedencia, sino Cristo y la fe", contaba Gabriela.

El Jubileo cuenta con una serie de actividades como encuentros de oración, confesiones, catequesis, actividades culturales o celebraciones litúrgicas.

Es a través de estas acciones que los jóvenes viven un mayor acercamiento "a Cristo y a la comunidad de jóvenes cristianos" como cuenta la madrileña a EL ESPAÑOL.

Y en un mayor encuentro espiritual, los jóvenes llegan a tener experiencias que les acompañan en su fe y en el resto de su vida.

"Me ha ayudado a descubrir la importancia del silencio y la oración y a reconocer cómo se comunica a través de mí o de las personas de mi entorno. He aprendido a seguir el camino y los planes que Él tiene para mí", asegura.

Además, en un mundo lleno de incertidumbre, los jóvenes tratan de encontrar respuestas a su día a día y a la duda constante. Y es en la religión que llegan a encontrar "cercanía, comunidad y comprensión".

"Creo que no es solo cuestión de fe", señala Gabriela animando a los jóvenes a acudir a este tipo de eventos. "Puedes no ser creyente y aún así crecer con esta experiencia tanto como persona como cristiano".

Así, con el Jubileo ya finalizado, Gabriela confiesa lo que más le ha impresionado: "Que todos estábamos allí por y para Cristo".

Un sentimiento de pertenencia a una comunidad que en muchos casos algunos jóvenes no viven. "Ha sido un viaje del que he aprendido mucho sobre mí y sobre el mundo que me rodea".