Juan Antonio, empresario de hostelería: "La gente ya no quiere trabajar, hay muchas 'paguitas' y poco esfuerzo"

En los últimos años, el número de bajas laborales entre los trabajadores españoles se ha incrementado de manera considerable. En unas proporciones que han llegado a preocupar a la Seguridad Social y a los empresarios.

Estas bajas suponen un desembolso de más de 15.000 millones de euros para el Estado y las causas de estas son muchas: enfermedades, accidentes o salud mental, especialmente la depresión o ansiedad.

Así, estas bajas no han sentado nada bien a Juan Antonio Lozano, un empresario hostelero de Marbella que acudió al plató de Y Ahora Sonsoles y fue muy directo con los trabajadores hoy en día.

Las bajas laborales, señaladas

Según un informe de la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) y los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos años las bajas laborales han crecido un 60%. Además, en comparación a una década atrás, la cifra se ha duplicado.

Esta cifra supone una preocupación para la Seguridad Social y para las empresas. En 2024 el número total fue de 8.716.663, costándole 15.000 millones de euros al Estado y 14.100 millones a las propias empresas.

De hecho, según Luis Méndez, portavoz de Asuntos Laborales en la Conferencia de Empresarios, el número de bajas ha alcanzado cifras "alarmantes". "Estamos ahora mismo por encima de los datos de pandemia", asegura el experto.

Este tema de las bajas llegó a Y Ahora Sonsoles, donde creó discusión entre los diferentes colaboradores y tertulianos del programa. Una de las voces más críticas fue Juan Antonio Lozano, un empresario hostelero que se mostró muy contundente con los trabajadores.

"La gente ya no trabaja como antes ni quiere trabajar por las ayuditas", aseguró el empresario. "Me pasó eso con una trabajadora. Tengo turnos de 16:00 a 00:00 de la noche. Esta señora trabaja de lunes a viernes, llega el fin de semana y se pide la baja. Traté de contactar con ella pero me dijo que está fuera de horario y que no le puedo escribir".

Además, cabe destacar que de las diferentes bajas laborales, gran parte de ella son a causa de salud mental. En comparación a hace una década, la cifra ha subido en un 176,57%. Depresión, ansiedad o estrés son las principales razones.

Así, Juan Antonio también fue crítico con las bajas de salud mental. "Nos perjudican mucho porque ya no nos fiamos. Entiendo que haya problemas pero jamás he echado a alguien ni ha trabajado más de 40 horas. Todo te cuesta. Tengo temores ante las nuevas contrataciones que no quieren trabajar", afirmó el empresario.

Incluso llegó a señalar a los más jóvenes como grandes culpables de las bajas: "El problema es generacional. En nuestra edad a la gente se le decía que si quieren algo se tienen que esforzar. Hoy en día los jóvenes quieren que todo se les dé y se les regale. Hoy en día no hay esfuerzo".

Las declaraciones de Juan Antonio causaron gran revuelo en el plató, especialmente por parte de Nuria Martínez, una joven que defendió a su generación. "No creo que los jóvenes no quieran trabajar. No tiene sentido. ¿Qué van a hacer cobrar hasta los 30 años sin hacer nada?", reafirmó la joven.