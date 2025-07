Amina, camarera desempleada, estalla contra la hostelería: "Para estar 12 horas y que no me dé para un piso, prefiero el paro"

Está claro que actualmente España vive un serio problema con la vivienda. Ya sea por alquileres por las nubes, ocupaciones ilegales, el auge de los apartamentos turísticos o unas condiciones laborales que impiden acceder a este derecho.

Así, entre los diferentes sectores con condiciones laborales bastante precarias, una de ellas es la hostelería: largas jornadas, estrés constante y un salario que se queda corto.

Una de esas trabajadoras de la hostelería es Amina, una mujer que ha denunciado su situación y cómo con su sueldo le es imposible acceder a una vivienda.

Acceder a una vivienda, ¿misión: imposible?

Según datos de Idealista a junio de 2025, el precio medio del alquiler en España es de 14,60 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un aumento del 9,7% en comparación con el mes pasado.

En el mercado de compraventa, el encarecimiento es aún mayor. Idealista informa de una subida del 14% en el precio de la vivienda respecto a junio de 2024, alcanzando los 2.438 euros por metro cuadrado.

Por tanto, estas cifras indican el serio problema que vive España con la vivienda y que imposibilita el acceso a poder comprar una vivienda o adquirir un alquiler en su totalidad. En parte esto viene afectado por las condiciones laborales de algunos puestos de trabajo.

Uno de los más señalados es la hostelería. La terrible exigencia, el estrés, las largas jornadas, un salario bajo o la posibilidad de lidiar con todo tipo de personas son solo algunos de los factores que provocan que los camareros no se sientan satisfechos con su oficio.

Todo este tema de la vivienda y las condiciones laborales llegó a LaSexta Xplica, donde generó bastante discusión y debate entre los diferentes tertulianos y colaboradores.

El economista Gonzalo Bernardos no dudó en quitar culpa a los apartamentos turísticos y señalar directamente al Gobierno: "En España hay 26 millones de viviendas. Culpar a los pisos turísticos por el precio es una vergüenza intelectual. Lo que está haciendo el Gobierno a instancias de Sumar es una barbaridad. El gran hacedor de la subida de precios de las viviendas es el Gobierno a través de matar el mercado de alquiler".

Las declaraciones del experto en finanzas generaron bastante críticas en el plató, uno de ellos el de Amina Mouthadi, una camarera en paro que no dudó en responderle.

"Nos llaman pijos por venir a defender cosas que dan vergüenza. Gano 1.500 euros y tengo que pagar 750 por un apartamento de protección oficial. ¿Y me viene a decir que somos pijos y que nos quejamos? Da vergüenza lo que está pasando. Así va el país. Yo soy camarera y este año no he ido a trabajar fuera porque trabajo 12 horas por 1.500 euros y no me da la gana porque es que no puedo pagar 1.500 euros por una habitación compartida", aseguraba la mujer.

Lo cierto es que la afirmación de Amina no es del todo desencaminada. Según el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, siete de cada diez inquilinos en Madrid y Barcelona nunca podrán comprar una vivienda. Una realidad que invita a la reflexión.