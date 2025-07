José Elías, empresario multimillonario: "Esto es lo que haría con 5.000 euros si empezara hoy a invertir"

Invertir no es algo tan sencillo como pueda parecer, y es que cuando alguien quiere hacerlo por primera vez, puede tener muchas dudas con respecto a los productos a los que recurrir o la cantidad con la que comenzar.

Es por ello por lo que siempre es interesante conocer los consejos y recomendaciones de voces autorizadas como la del empresario multimillonario José Elías, que ha aprovechado un trayecto junto a Enric Ponce para explicar qué hacer cuando se tiene poco dinero.

En su caso, ha hablado de qué hacer si se tienen ahorrados 5.000 euros, aunque realmente es algo orientativo y se puede ajustar a los ahorros de otras personas, reduciendo esa cuantía o aumentándola, según cada caso en particular.

En este sentido, José Elías recomienda dividirlos en cinco partes para poder ganar más dinero. De esta forma, si se tienen 5.000 euros, habría que hacer cinco partes de mil euros cada una de ellas. Una vez hecha la división, en la primera debe primar la liquidez y lo más líquido es una cuenta remunerada.

Esta es una inversión muy segura y muy líquida y poco rentable, "porque te da muy poco". En la segunda proporción, con los siguientes mil euros, se debe buscar un poco más de rentabilidad a cambio de sacrificar un poco de liquidez o de seguridad.

El empresario recomienda apostar por un ETF (Exchange Traded Fund), que pueden ser bonos, acciones o algún fondo de inversión. Este hecho tiene más volatilidad, pero a cambio de ello se podrá obtener una mayor rentabilidad que en el primer tramo del dinero ahorrado.

En la tercera parte de los ahorros recomienda bajar el nivel de liquidez para invertir en capital riesgo, "donde la posición no es líquida y tienes que esperarte hasta el final", ya que se recuperaría la inversión en un plazo de cinco años.

El cuarto tramo va asociado a un riesgo elevado, que es para quienes se atreven con las apuestas más arriesgadas, con aquellas que pueden generar una alta rentabilidad o grandes pérdidas. En este punto "ya puedes jugar a algo más tipo ‘Monopoly’", bromea el empresario.

Finalmente, el quinto y último tramo del dinero ahorrado, el 20%, es el más libre y especulativo, pudiendo, por ejemplo, invertir en criptomonedas u otros caprichos, una serie de alternativas de inversión más "locas".

Encontrar el punto medio

José Elías también ha reflexionado acerca de la filosofía de Aristóteles, que abogaba por insistir en que "en el punto medio está la virtud", reflexionando sobre el equilibrio necesario y sobre lo que haría si ahora llegase a su vida un periodo de bancarrota.

"Si yo ahora me arruinara, no tengo claro que fuera capaz de volver a hacer lo que he hecho", confiesa un José Elías, que en un acto reflexionaba acerca de la importancia de tratar de encontrar "un término medio" ante la postura de algunos empresarios.

"Muchos empresarios pasan de no querer ver un banco ni en pintura a otros que están todo el día dentro del banco y ni es bueno uno ni el otro", mencionaba al respecto, al mismo tiempo que advertía que "estar endeudado por encima de tus posibilidades es peligroso".

Aunque no todo el mundo tiene a su alcance sus mismos recursos y el empresario es totalmente consciente de ello, a pesar de ello, él considera que hay que ser optimista ante la oportunidad.

¿Cuál es el mejor momento para invertir?

Invertir es una de las decisiones financieras más importantes que podemos tomar, pero al mismo tiempo está llena de desafíos. Una de las preguntas más frecuentes de quienes quieren dar sus primeros pasos es saber cuándo es el momento ideal para empezar a invertir.

A pesar de que no existe una respuesta universal, hay una serie de aspectos a tener en cuenta. Antes de nada, hay que tener un colchón financiero para poder cubrir cualquier imprevisto, además de tener claro el perfil de riesgo.

El mejor momento para invertir no solo depende del estado del mercado, sino también de la situación personal de cada uno. Antes de tomar cualquier decisión, por lo tanto, hay varios aspectos a tener en cuenta:

Situación financiera personal: debes asegurarte de tener un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de gastos. Además, hay que priorizar el pago de deudas con intereses altos antes de invertir.

debes asegurarte de tener un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de gastos. Además, hay que priorizar el pago de deudas con intereses altos antes de invertir. Objetivos de inversión: debes definir lo que quieres lograr con tus inversiones, ya sea ahorrar para la jubilación, la educación de tus hijos o para comprar la vivienda. Hay que ser claro en los objetivos para elegir las estrategias más oportunas.

debes definir lo que quieres lograr con tus inversiones, ya sea ahorrar para la jubilación, la educación de tus hijos o para comprar la vivienda. Hay que ser claro en los objetivos para elegir las estrategias más oportunas. Estado del mercado: aunque no es necesario tratar de predecir lo que ocurrirá en el mercado, entender las tendencias del momento te puede llevar a tomar decisiones informadas.

Una vez que se tiene claro lo anterior, hay que saber que una de las estrategias más eficaces para reducir riesgos en el mundo de la inversión es a través de la diversificación, que consiste en distribuir las inversiones en diferentes tipos de activos.

De esta forma, puedes destinar tu dinero ahorrado para invertir en acciones, bonos, bienes raíces, etcétera, en lo que te ayudará a la hora de proteger tu cartera en el caso de que un sector en concreto pueda llegar a sufrir pérdidas.

Por último, recordar que se deben evitar las decisiones emocionales, seguir un plan de inversión basado en los objetivos y horizonte temporal, y empezar poco a poco.