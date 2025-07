Una camionera no se corta con su primer día conduciendo en ruta: "Trabajé 21 horas y dormí 6… esto me ha superado"

Actualmente en España hay alrededor de 250.000 camioneros repartidos por todo el país. Sin embargo, pese a la importancia de esta profesión, cada vez atrae menos a los jóvenes, lo que provoca que más de la mitad de los profesionales de este oficio superen los 55 años.

Así, entre tantos hombres camioneros, hay un pequeño porcentaje de mujeres que no supera el 2 % de la totalidad, pero que poco a poco consigue ocupar algunos huecos laborales que los más jóvenes no consiguen llenar.

Una de esas mujeres es Sandra, una camionera que ha utilizado sus redes sociales para compartir su experiencia en su primer día conduciendo en ruta.

La vida del camionero

La labor de los camioneros es fundamental para la sociedad. Son los responsables de transportar bienes y mantener en movimiento la economía. Gracias a ellos, tiendas, supermercados y grandes almacenes pueden reabastecerse diariamente.

No obstante, es una profesión envejecida y que atrae poco o nada a los jóvenes, que prefieren optar a otros puestos de trabajo con unas condiciones diferentes.

Frente a esto, cada vez son más las mujeres que eligen dedicarse a puestos de trabajos que, por lo general, se suelen asociar a los hombres. Ya sea la albañilería, electricista o camionero.

Precisamente la experiencia como camionera es la que ha compartido Sandra a través de su cuenta de TikTok @SandritaOver, donde ha contado cómo vivió su primer día de trabajo.

"Primer día como camionera superado. Mi primer día he trabajado 21 horas y he descansado seis. Ahora estoy en mi descanso. Estamos en un parking en Francia, antes de Lyon. Estaba haciendo pipí y he dormido 6 horas. Y bueno, esto es más de lo que esperaba, de verdad", afirmaba la camionera entre gran sorpresa y agotamiento.

Además, la mujer contó cómo se sintió a la hora de controlar el camión: "Lo que enseñan en la escuela no se parece en nada a lo que tenemos que vivir cuando ya estamos aquí. Y pues nada, ¿qué les puedo contar? La primera vez estuve supernerviosa, me sentía una serpiente, me sentía una novata en cargar".

Sin embargo, pese a su temor, Sandra cuenta cómo cada hora de trabajo le está sirviendo de aprendizaje. "Vamos ahora a Alemania y estoy aprendiendo muchísimo. Estoy aprendiendo desde cero realmente. Superando cada obstáculo porque los nervios que sientes a la hora de coger el tráiler, sentir el peso, te vas como una serpiente, el miedo a adelantar, el miedo de llevarte a tu compañero de al lado. Son muchas cosas, es como aprender a conducir nuevamente", contaba la camionera en el vídeo.

Eso no es todo, dado que la mujer agradecía el apoyo de su pareja, que le acompañaba en su primer día en ruta. "Doy gracias que he empezado con mi pareja y me está ayudando muchísimo en todo. Se ha quedado conmigo. Me da cosita el pobre porque no descansa mientras aprendo. Y perdonen mi cara, pero bueno, una cara de una mujer trabajadora", finalizaba el vídeo.

Lo cierto es que, pese al desgaste físico que pueda suponer, la gran mayoría de los camioneros están satisfechos con su trabajo. Según un informe de IRU con Michelin, el 81% de los camioneros están contentos con su profesión.