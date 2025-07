Una experta fiscal advierte a quienes no hayan recibido la devolución de la Renta: "Podrás reclamar intereses si..."

La declaración de la renta de 2024 ya ha cerrado su plazo para los españoles, tras finalizar el lunes 30 de junio la campaña para todos los contribuyentes, independientemente del canal de presentación utilizado: Internet, teléfono o presencial, según el calendario oficial de la Agencia Tributaria.

La campaña comenzó el pasado 2 de abril, pero no todos los ciudadanos que esperan una devolución han recibido ya su dinero.

"Si aún no has recibido la devolución de la renta de este año esto te interesa", advierte Sandra Asensio, experta fiscal. Aunque muchos reciben el ingreso en pocos días, el tiempo de espera puede variar.

"A mí me tocó que me devolvieran y me tardó como una semana más o menos, pero cada caso es distinto", señala. Asensio aclara que estos plazos dependen de la fecha en que se presentó la declaración y de si Hacienda necesita información adicional.

Por ello, recomienda revisar el estado de la devolución para evitar sustos: "Para empezar, se puede conocer el estado de la solicitud de devolución. En la página de Renta Web se puede revisar para por si surgiera cualquier tipo de incidencia".

La ley marca el 31 de diciembre como fecha límite para que la Agencia Tributaria efectúe todas las devoluciones correspondientes a la renta de este ejercicio. Pero, ¿qué ocurre si Hacienda incumple ese plazo?

"Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para hacer esas devoluciones. ¿Qué pasa si te lo devuelven más tarde del 31? Podrás reclamar intereses de demora, siempre y cuando el retraso no haya ocurrido por una causa justificada o por tu culpa", explica.

Esta posibilidad está contemplada en la normativa fiscal y puede suponer una compensación para los ciudadanos que, sin haber cometido errores, ven cómo se retrasa el abono de su devolución. Es importante, por tanto, estar atentos a los plazos y conservar el justificante de presentación para poder reclamar si llega el caso.

Cómo saber el estado de tu devolución

Si estás esperando que Hacienda te ingrese el dinero, no hace falta limitarse a mirar la cuenta bancaria cada día. Existe una forma rápida de comprobar el estado de la devolución desde el portal Renta WEB de la Agencia Tributaria.

Solo hay que entrar en el apartado correspondiente a 'Renta 2024' y acceder al expediente desde la opción 'Servicio tramitación de borrador/declaración'.

Para consultar tu situación, el sistema te pedirá identificarte con Cl@ve PIN, certificado digital, DNI electrónico o la referencia del borrador del año anterior. Una vez dentro, en el apartado 'Estado de tramitación', verás en qué fase se encuentra el proceso.

Las respuestas más habituales son tres: "Su declaración se está tramitando", "Su declaración está siendo comprobada" o "Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted". En esta última fase, cuando todo esté validado, el sistema indicará la fecha estimada de ingreso.